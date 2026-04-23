"De la petanca no se puede vivir": Quién es José Gómez, el joven detrás del meme sobre la petanca

"Volveré a estudiar, de la petanca no se puede vivir". Este es quizás uno de los primeros memes de la historia de internet y uno de esos que no tienen fecha de caducidad. Han pasado ya 16 años desde que José Gómez pronunciara estas palabras en una entrevista al periódico murciano La Verdad, en 2010 cuando tenía 16 años, pero hoy en día todavía se siguen recuperando cada cierto tiempo.

La petanca vivirá este jueves un momento dorado con el torneo La petanca del año, que se disputara en el programa de RTVE La Revuelta, en pleno prime time y con David Broncano y Jorge Ponce como capitanes de unos equipos que estarán formados por cinco personas cada uno con famosos y jugadores profesionales.

Gómez, durante los últimos días, ha sido protagonista involuntario de este evento. Incluso con la duda de si iba a participar o no, muchos se han acordado del joven más famoso de la petanca, pero... ¿quién es José Gómez?.

En 2021 Gómez se abrió una cuenta de X para celebrar un patrocinio que había recibido él y su deporte. "Hola, soy José y ahora tengo Twitter. ¡¡¡Hemos venido a jugar!!", afirmó junto a la foto de la mítica entrevista. Días antes había aparecido en el formato de Broncano, por entonces La Resistencia.

El murciano de 32 años habló con El HuffPost para hablar de su vuelta al foco mediático tras más de 10 años sin noticias públicas. Estaba la duda de qué había estudiado si al final se había decantado por esa opción. También si había dejado la petanca. En definitiva, Gómez había vivido -y vive- ajeno a la prensa y a unas redes sociales que dejó de utilizar a las pocas semanas.

La vida entre el titular y el tuit

Sobre cómo había su vida, a este periódico declaró que se acostumbró rápidamente al cachondeo que despertaba su titular, aunque eso sí, continuó jugando a la petanca con la motivación de ser el mejor.

"Me lo pasaban mis amigos y me lo decían, pero no me dejaba influenciar por la gente. No lo llevé mal y no se me subió a la cabeza, yo iba centrado en lo mío y listo. Me importaba poco lo que decían de mí", reconoció el murciano, que confesó que no era consciente de la fama que había ganado.

Tal y como explicó, Gómez a los 16 años ya había dejado la ESO para centrarse en la petanca, había sido campeón de Europa en la categoría juvenil y soñaba que por qué no iba a poder vivir de ello. Sin embargo, ahí fue cuando se dio cuenta de que iba a necesitar un segundo trabajo porque, efectivamente, "de la petanca no se puede vivir".

"Retomé los estudios, me saqué la ESO y ya después los dejé, ya que empecé a trabajar primero en una empresa de pintura y después en unos almacenes. Esa entrevista me pilló en una época en la que mi tiempo se lo dedicaba exclusivamente a jugar a la petanca. Iba pronto por la mañana, después de comer, etc", contó sobre su vida.

Sin embargo, la llegada de la pandemia volvió a dejar a Gómez sin trabajo y con el futuro en el aire. No descartaba la opción de ir a Francia a jugar al deporte del boliche, ya que en el país vecino está mucho mejor cuidado.

Un lustro más tarde de esa entrevista y de esa vuelta temporal al foco mediático, no se ha vuelto a saber nada más de Gómez. Está la duda de si ha encontrado el camino para vivir de la petanca o si, por el contrario, se ha visto obligado a buscar un nuevo trabajo con el ganarse la vida.