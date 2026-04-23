La Universidad de Sheffield pide a los británicos que envíen sus tacos regionales para preservarlos antes de que desaparezcan: en España también hay palabrotas que solo se oyen en unas zonas

"Nos interesa mucho todo lo que sea grosero". La Universidad de Sheffield pretende crear una base de datos de palabrotas del Reino Unido para intentar preservar algunos insultos regionales antes de que "desaparezcan", tal y como informa la BBC.

"Nos interesa mucho todo lo que sea grosero, un poco travieso, que pueda considerarse una palabrota o una frase malsonante", afirma el Dr. Chris Montgomery, quien lidera el proyecto junto con Modern Toss.

Según han explicado los precursores de esta iniciativa, la idea es registrar cómo habla la gente en Reino Unido, no promover el uso de lenguaje ofensivo. "Este proyecto reconoce que para comprender verdaderamente el inglés tal como se vive y se habla, debemos incluirlo todo, no solo las formas corteses o estandarizadas", agregan.

El proyecto, según han defendido, ayudará a futuras generaciones a comprender cómo hablaban en 2026, así como a la preservación de algunos dialectos. "Algunos dialectos regionales tradicionales podrían estar desapareciendo, y este proyecto trata de celebrar la lengua regional que la gente realmente usa y de preservar un registro de la misma", señala Montgomery.

Y es que, según defiende el mismo, las palabrotas nos ayudan a comprender las emociones y humor de cada uno. "Las palabrotas son una parte fundamental de cómo todos expresamos emociones, identidad, humor y conexión social, pero a menudo se excluyen de los registros formales del lenguaje".

Aquellos que quieran colaborar en el proyecto pueden participar a través de este enlace. "Queremos escuchar a todo el mundo. Tanto si vives en Glasgow, Sheffield, Cardiff o en un pequeño pueblo de Cornualles, tu opinión importa", sentencian.

Palabrotas regionales españolas:

En España también contamos con algunos insultos que solo se conocen en determinadas regiones. Algunos de ellos son:

Murcia : Tontolpijo.

: Tontolpijo. Andalucía : Tranfullero, papafrita, julai, saborío, penco, apollardao.

: Tranfullero, papafrita, julai, saborío, penco, apollardao. Galicia : Langrán, pailán, palabreiro, parvo.

: Langrán, pailán, palabreiro, parvo. Asturias : Gochu, babayu.

: Gochu, babayu. Euskadi : Kaiku, kakati.

: Kaiku, kakati. Ceuta : Aprós.

: Aprós. Navarra : Escuchapedos.

: Escuchapedos. Aragón : Matután, ababol, desustanciao.

: Matután, ababol, desustanciao. Cataluña : Faba, brètol.

: Faba, brètol. Islas Baleares: Mitja merda.

Cabe destacar que la Universidad Nebrija, al hilo de la iniciativa británica, cuenta con un mapa de los insultos más utilizados por los españoles. Algunos de los más frecuentes son gilipollas, imbécil y cabrón/cabrona. Le siguen en la lista subnormal, hijoputa/hijaputa, tonto/tonta, idiota, puto/puta, capullo/capulla y payaso/payasa.