Uno de los periódicos alemanes más prestigiosos define a Pedro Sánchez con una frase que traerá cola en España

El Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), uno de los periódicos más prestigiosos de Alemania, ha dedicado un artículo amplio a analizar la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien define como "la estrella política de la izquierda internacional" que "no cuenta con mayoría en su país".

El rotativo alemán señala que el lema de Sánchez parece ser últimamente "muchos enemigos, mucho honor: "Tras Donald Trump, el presidente del Gobierno español ha puesto ahora la mira en Benjamín Netanyahu. España exige a la UE la rescisión del Acuerdo de Asociación porque Israel viola constantemente el derecho internacional".

El FAZ dice que "fuera de España, Sánchez se ha convertido en una estrella política" y destaca que "muchos en la izquierda, en particular, están fascinados por sus intentos de posicionarse a sí mismo y a su país como una alternativa socialdemócrata a la 'derecha global".

"Eso no significa que el país respalde a su presidente"

En cambio, el periódico alemán, subraya que "eso no significa que el país respalde a su presidente" y, de hecho, destaca que "durante años, la impresión generalizada ha sido que Sánchez se preocupa principalmente por sí mismo y por su supervivencia política".

Además, recuerda que "salvo una ajustada victoria en Cataluña, los socialistas han perdido prácticamente todas las elecciones, incluidas las parlamentarias de 2023".

Otro periódico alemán, Die Tageszeitung (TAZ), también ha analizado la figura de Sánchez y es rotundo: "El éxito del presidente del Gobierno español se debe en parte a que se atreve a ser socialdemócrata. El SPD alemán podría aprender mucho de él".

"El éxito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla por sí solo: el futuro pertenece a los valientes. Desde luego, no a los que carecen de coraje. El socialdemócrata español defiende sus convicciones. No se anda con rodeos a la hora de condenar la actuación de Israel en la guerra de Gaza", asegura ese medio de comunicación alemán.