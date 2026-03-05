Muere a los 83 años António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad, informó a EFE un portavoz de la editorial Leya, donde están varios de sus libros publicados.

Psiquiatra de formación, Lobo Antunes era uno de los mayores escritores de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia con más de tres decenas de novelas editadas, entre ellas Buenas tardes a las cosas de aquí abajo , Yo he de amar una piedra, Sobre los ríos que van y Comisión de las lágrimas.

Ha sido considerado por muchos críticos como uno de los escritores vivos más importantes de las últimas décadas y un fijo en las quinielas al Premio Nobel de Literatura. Su obra fue galardonada con el Premio Rosalía de Castro del PEN Club gallego, el Premio de Literatura Europea del Estado austríaco, el Jerusalén en 2004, el principal reconocimiento portugués, el premio Camões, el FIL de Literatura en Lenguas Romances y la condecoración Comendador de la Orden de las Artes y las Letras Francesa en 2008 y el Premio Internacional Nonino en 2014.