Francia permitirá a Estados Unidos utilizar sus bases en Oriente Medio
El presidente francés, Emmanuel Macron, justifica este movimiento para "proteger a sus socios en la región". 

macron-ultimatum-orden-mundial-europa
Emmanuel Macron, presidente de Francia, en una conferencia de prensa durante la reunión de la Coalición de la Voluntad en el Palacio del Elíseo el 6 de enero de 2026 en París, Francia.Tom Nicholson

Francia ha anunciado este jueves que ha autorizado que aviones estadounidenses utilicen sus bases en Oriente Medio, en plena campaña de ataques a Irán, y lo ha justificado para contribuir así a la protección de sus socios en la región, según fuentes del Estado Mayor del Ejército.

"Estas aeronaves contribuirán a la protección de nuestros socios en el Golfo", han asegurado fuentes a el diario El Mundo dos días después del discurso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el que afirmó que utilizaría su armamento para operaciones "exclusivamente defensivas".

Francia empieza a dar así los primeros pasos a involucrarse en el conflicto bélico comenzado por Estados Unidos e Irán. Todo surge a raíz de una conversación telefónica entre ambos líderes, tanto Macron como Trump, donde presuntamente se habría dado el "visto bueno" a que lo estadounidenses puedan utilizar las bases francesas que se encuentran en Oriente Medio. 

Dentro de ellas se encuentra la base Camp de la Paix en Dhafra, cerca de Abu Dhabi, creada en el 2009 y que fue atacada por drones iraníes el pasado fin de semana y que provocaron daños materiales leves. Por otro lado, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, indicó este jueves en una entrevista a la emisora RTL que desde el comienzo de la guerra el pasado fin de semana su país había enviado seis cazas Rafale adicionales a los que ya tenía destacados en sus bases en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

El movimiento francés llega 24 horas después de la llamada de Macron a Sánchez en el que le trasmitía "la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica, de las que España fue objeto ayer".

A ello también hay que sumar que el martes, Macron condenó los ataques emprendidos por EEUU e Israel en Oriente Medio y aseguró que "no se pueden aprobar porque se realizaron fuera del derecho internacional". Sin embargo, la posición francesa y el líder del país han variado en numerosas ocasiones de posición a lo largo de esta semana hasta este punto, en el que los estadounidenses podrán empezar a usar las bases francesas en Oriente Medio.

Sus prioridades ante el conflicto en marcha, además de proteger a los 400.000 franceses que están en Oriente Medio, son apoyar a sus socios "injustamente atacados por el régimen iraní" o restablecer la circulación de las rutas marítimas que se han visto perturbadas, para lo que ha propuesto la creación de una coalición.

Por el momento, el único líder europeo que se ha negado ante la Casa Blanca a que utilicen las bases ha sido España con Pedro Sánchez a la cabeza que aseguró que "las bases de Rota y Morón no se utilizarán para apoyar el conflicto en Irán y sólo podrán usarse bajo el convenio presente y dentro del derecho internacional".

