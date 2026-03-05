La reina Letizia calca el 'look' del 12 de octubre en ARCO y demuestra que las cosas han cambiado

Hubo un tiempo en el que la presencia de la reina Letizia en ARCO era sinónimo de experimentación y una oportunidad para jugar en su armario. Ahí están, por ejemplo, el total look rojo con botas por encima de la rodilla que llamó la atención de los expertos o el vestido de cuero de &Other Stories que la edición estadounidense de Vogue calificó de "moderno, sexy y radical".

La cosa ha cambiado en los últimos tiempos, en los que se ha hecho evidente que la reina está en un momento en el que prefiere adoptar un perfil bajo, apostando por sencillos trajes de chaqueta que se han convertido en su uniforme o estilismos repetidos.

Este jueves, para la inauguración de ARCO junto a Felipe VI, Letizia ha apostado por la segunda opción, calcando prácticamente de arriba a abajo el look que lució el pasado 12 de octubre.

La reina Letizia, junto a Felipe VI en ARCO EFE

La pieza principal del estilismo es un vestido de tweed en color verde esmeralda de manga tres cuartos y cuello cuadrado. La prenda es de corte midi y con una de las siluetas de la reina, falda en corte en A con un fino cinturón negro para marcar la cintura.

Igual que hizo para el desfile del 12 de octubre, Letizia lo ha combinado con unos pendientes de esmeraldas que fueron un regalo de la joyería Tous. No es el único accesorio que la reina ha rescatado este jueves, ya que ha apostado por el mismo bolso: un modelo negro estilo lady de Carolina Herrera que ha utilizado en decenas de ocasiones y que tiene en varios colores.

La infanta Sofía, la reina Letizia y la princesa Leonor llegando al desfile del 12 de octubre. Getty Images

Letizia sí se ha cambiado los zapatos respecto al Día de la Hispanidad, aunque manteniendo la esencia del look. Para los actos del 12-O optó por un modelo destalonado, mientras que este jueves ha apostado por unos salones de tacón bajo de Magrit.

El cambio en el estilo de Letizia y el ejemplo para Leonor y Sofía

Al igual que el equipo de Kate Middleton confirmó que no proporcionarían información sobre las prendas que utiliza la princesa de Gales como sí hacían hace unos años, Letizia ha intentando que con sus trajes de chaqueta y piezas repetidas el foco se aleje de su indumentaria.

Sin embargo, es inevitable que cada una de sus apariciones se analicen con lupa y no son pocos los que se han preguntado a qué se debe este cambio en su armario. En un reportaje en El HuffPost, la politóloga y Directora de Comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo Marina Fernández señaló que puede ser simplemente una cuestión funcional: "Pues se debe sentir más favorecida que con vestido. Punto. También está el tema del Neuroma de Morton, que quizá pues como tiene que llevar menos tacón se encuentra más favorecida".

Letizia, Leonor y Sofía, en las audiencias con los premiados de los Princesa de Asturias Getty Images

Eso sí, destaca que es un cambio positivo para la casa real. "La tradición protocolaria, la etiqueta social tradicional, no reconoce el pantalón en la mujer. Solo reconoce la falda y el vestido. Entonces, que mujeres como Letizia, la reina del España, elijan trajes de pantalón para actos oficiales es un motor de cambio", destacó Fernández.

El gusto de la reina por el traje de chaqueta se ha traslado también a sus hijas, Leonor y Sofía, que han apostado por todo tipo de trajes de pantalón para diferentes actos oficiales de importante relevancia como la Jura de la Constitución de la princesa de Asturias o el primer acto en solitario de la infanta Sofía.