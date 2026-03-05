La Guardia Civil avisa: si llaman al timbre y te trasladan este mensaje, mira por la mirilla antes de abrir 

María Ruiz, portavoz de la Guardia Civil, ha alertado, de nuevo, de la proliferación en varias áreas de España (como por ejemplo la zona norte de Madrid) de un tipo de robo que afecta especialmente a los más mayores: el de los falsos revisores de compañías eléctricas.

El modus operandi es sencillo: los delincuentes se hacen pasar por revisores de las empresas de la luz y, una vez que hacen falsas comprobaciones y arreglos de averías que no existen, piden unas cantidades de dinero muy elevadas a sus víctimas, normalmente mayores de 80 años.

Otras veces, los estafadores aprovechan que están ya dentro de los domicilios para robar dinero o pertenencias a los dueños de las casas sin que estos se den cuenta.

Las compañías siempre avisan de la visita

María Ruiz ha recordado en la Cadena Cope que "las empresas de sumistros tiene la obligación de notificar las revisiones con antelación mediante carta o avisos en el tablón de anuncios del edificio. Por lo que si alguien se presenta en tu casa sin previo aviso, debes ya extremar la precaución.

"También se debe tener en cuenta que la identificación es obligatoria, no basta con que la persona vista un uniforme o lleve una tarjeta al cuello. Estos elementos son muy fáciles de falsificar", advierte.

Mirar antes de abrir

La portavoz de la Guardia Civil recomienda algunas medidas de seguridad. Por ejemplo: "Antes de abrir la puerta, pida el carné profesional, utilice la mirilla o mantenga la cadena de seguridad puesta".

"También es importante verificar el teléfono: nunca llame a los números de teléfono que el propio técnico le facilite para confirmar su identidad, ya que podría redirigirle a un cómplice", advierte.

Jamás pagar en metálico

Por eso, señala que lo mejor es buscar "el número oficial de su compañía en una factura antigua o en internet" y llamar directamente para comprobar si hay un técnico asignado en su zona.

Otra regla de oro ante este posible modelo de estafa es, como recuerda María Ruiz, "jamás pagar en metálico".