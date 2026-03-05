Garmin pone en el MWC 2026 su tecnología avanzada al servicio de la salud: algo que va más allá del ejercicio

Garmin lleva tiempo apostando por sensores revolucionarios en el mundo deportivo. Registros que sirven para mejorar el rendimiento de sus usuarios, con métricas más precisas y una monitorización con dispositivos como los relojes inteligentes.

Pero tal es su capacidad de avances tecnológicos que, desde el Mobile World Congress (MWC) 2026, han dado un paso más. Y no, no tiene que ver con robots que bailan, un smartphone deportivo o una cinta de correr que nos ayuda a prepararnos para una maratón.

Se trata de poner su alta tecnología al servicio de la salud. Garmin busca aprovechar sus métricas y registros para ofrecerlos a hospitales y centros deportivos, para mejorar el seguimiento de sus pacientes/clientes.

Un control seguro

Desde la marca explican a El HuffPost que llevan un tiempo trabajando en varias verticales, como la parte de Garmin Connect. Un sistema que permite que otras aplicaciones obtengan los datos de nuestras métricas. Pero ojo, que no hay que preocuparse por todos ellos. Nadie va a saber nada de nuestra salud sin nuestro permiso.

Ejemplo de ello es lo que ya hacen con Strava. El usuario es el que elige qué métricas, que son privadas dentro de Garmin, se pueden integrar dentro de aplicaciones como Strava. Se pueden incluir parámetros del sueño, pero también entrenamientos.

Esto permite que se mejore el control de todos estos datos y podamos mejorar nuestro rendimiento. Si tenemos un coach de entrenamiento y quiere tener unos datos de seguimiento, los dispositivos de la marca pueden facilitarlos, siempre con el permiso del protagonista.

Pero esto no va de ejercicio como tal y sí de salud. Hay quien sólo usa su reloj inteligente de Garmin para medir su calidad de sueño, ver los pasos que ha dado durante todo el día o recibir notificaciones. Aunque el objetivo es el de recomendar una mejor actividad física diaria, la compañía también está ofreciendo la posibilidad de que estos datos pueda tenerlos un médico.

Una vez nos dan el alta hospitalaria tras una intervención quirúrgica o tras estar ingresados, el control médico no es tan exhaustivo por razones obvias. Pero, de esta manera, buscan convertir sus sensores y sus datos en una monitorización pensada para mejorar la vida de las personas.

Obviamente, los dispositivos de Garmin no son médicos, pero sí creen que sus métricas se pueden aprovechar para monitorizar al paciente. Han hecho ya varias pruebas piloto y han trabajado con varios hospitales de la plataforma de telemonitorización Vitalera. Se conecta con la marca con el estándar SDK y ya han cooperado con varios hospitales para la monitorización remota.

Moverse un poco más y monitorizar nuestra salud

Garmin también coopera con la empresa Tunstall, situada en Madrid, que ofrece a los pacientes más mayores, un dispositivo de la marca para monitorizar saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, la tasa de respiración. Una serie de controles, a los que sólo tiene acceso si el usuario así lo desea.

La proyección que la firma estadounidense de esta nueva vertiente es la de ofrecer a nivel de clínicas y centros deportivos. Facilitar la posibilidad de sus wearables para ofrecer datos de calidad y usarlos en la prevención de enfermedades o lesiones.

También están asociados con Glucoble, un glucómetro no invasivo, para aquellas personas que necesitan controlar su alimentación y llegar un control sin que pueda afectar a su salud.

Además, otra de las opciones que hemos puesto a prueba es la de que los usuarios puedan aprender a utilizar y controlar las métricas de salud. Además de poder hacerlo con un ordenador o la aplicación, las personas mayores tienen a su disposición una IA que le llama por teléfono y le hace varias preguntas de cómo está en ese momento. Saturación, frecuencia cardíaca, entre muchos otros registros.