Un diputado ruso, sobre la guerra en Irán: "Las consecuencias a corto plazo serán agradables para nosotros"
Un diputado ruso, sobre la guerra en Irán: "Las consecuencias a corto plazo serán agradables para nosotros"

El país espera un crecimiento en sus ingresos petroleros.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Un barco cruzando el estrcho de Ormuz con un petrolero de fondo.

La colaboración entre Rusia e Irán se ha vuelto cada vez más evidente, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, momento desde el cual Teherán no ha parado de suministrar drones de combate 'Shahed' al país dirigido por Vladimir Putin para su invasión. 

Dicha alianza se ha podido comprobar, además, durante el régimen sirio de Bashar al- Assad y también tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, que el líder ruso califó como una "cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional". 

También, de forma materializada, en el acuerdo de 47 puntos que ambos países firmaron en enero de 2025, el cual estableció una "asociación estratégica integral" durante las próximas dos décadas siguientes.

Sin embargo, el hecho de que ambos países hayan formado una alianza no significa que la guerra iniciada hace una semana en Irán tenga porque repercutir negativamente sobre Rusia. De hecho, podría ocurrir totalmente lo contrario. Al menos, a corto plazo, tal y como explica un diputado ruso en el medio especializado Taz

"A corto plazo, las consencuencias serán positivas para nosotros. Debido a este conflicto, los precios del petróleo están subiendo", ha asegurado el diputado de la Dum, Anatoly Wasserman. 

A pesar de ello, y tal como recuerdan desde el mismo medio, las sanciones de la Unión Europea (UE) han limitado los precios del petróleo ruso, por lo que las ganancias podrían verse limitadas. 

Además, Rusia tampoco se encuentra estratégicamente en una buena situación, pues la gran parte de sus alidos (como Venezuela, Siria o Irán) han sufrido duros golpes por parte de EEUU. "Se espera que las principales potencias del BRICS demuestren su capacidad de poder", ha señalado el legislador ruso. 

Según los expertos del mercado petrolero, en el supuesto de que Irán caiga bajo control de Occidente y de que se levanten las sanciones petroleras contra Irán, se "ejercería una presión a la baja sobre los ingresos del petróleo y el gas rusos a largo plazo". 

