En la prensa italiana hablan alto y claro sobre Sánchez: "El problema es que nos parece revolucionario porque nos hemos acostumbrado a todos los demás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo en el Congreso.

Italia era uno de los pocos países que no se había pronunciado sobre toda la guerra dialéctica entre Estados Unidos y España con Pedro Sánchez y Donald Trump como protagonistas.

En las últimas horas ha habido de todo: amenazas de Trump a España por no permitir el uso de las bases de Morón y Rota, respuesta de Sánchez con un rotundo "no a la guerra" y declaraciones cruzadas entre Moncloa y la Casa Blanca acerca de la colaboración militar entre ambos países.

El medio italiano Fanpage.It ha dedicado un artículo al presidente del Gobierno de España —al igual que lo han hecho Financial Times y The Washington Post— hablando del papel que está jugando el mandatario español en Europa con su postura antibelicista y antiTrump.

"El presidente del gobierno español dijo no a la guerra israelí-estadounidense contra Irán, usando palabras con las que todos deberíamos estar de acuerdo, a diestra y siniestra. Preguntémonos por qué no lo hacemos y entenderemos adónde vamos", reza el texto del medio italiano.

En el texto, se dejan tres preguntas en el aire que dan la razón a Sánchez:

¿Qué habría dicho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que fuera tan revolucionario sobre la guerra de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán?

¿Fue entonces cuando dijo que el derecho internacional nos protege a todos, especialmente a los más vulnerables?

¿O cuando dijo que "no debemos asumir que el mundo puede resolver sus problemas sólo mediante conflictos y bombas"?

En la segunda mitad del texto analizan las palabras de Sánchez con las que han dejado otros mandatarios europeos. Por ejemplo Macron dijo que "para ser libre hay que ser temido y poderoso" y Matteo Salvini afirmó que "si un régimen prepara la bomba atómica, quien intervino hizo lo correcto".

Y zanja el artículo con una frase lapidaria: "El problema no es lo que dijo Sánchez. El problema es que Sánchez nos parece un revolucionario porque nos hemos acostumbrado a todos los demás".