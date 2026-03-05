Eva, joven de 23 años, aspirante a ganadera: "Hace falta gente que apueste por esto. Si no, no habrá relevo generacional"

Diego tiene 20 años y es de Pontevedra. Eva, 23 y de Vigo. Aunque sus historias personales son distintas, ambos comparten una misma vocación: trabajar en el campo y dedicarse a la ganadería. Ninguno procede de una familia ganadera, pero eso no ha sido un obstáculo para decidir qué quieren hacer con su futuro.

Los dos estudian primer curso del ciclo superior de Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal en el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude, situado en el municipio coruñés de Boqueixón. Este centro es uno de los seis que dependen de la Consellería do Medio Rural y en él se forman jóvenes que buscan una salida profesional vinculada al sector primario.

Como parte de su aprendizaje, esta semana visitaron junto a sus compañeros una explotación ganadera cercana. Allí aprovecharon la oportunidad para preguntar por todos los detalles del trabajo diario.

Un cambio de rumbo inesperado

En el caso de Diego, su camino hacia la ganadería no fue directo. Al terminar el instituto empezó a estudiar Administración de Empresas, pero pronto se dio cuenta de que aquello no encajaba con lo que realmente quería.

"Me di cuenta de que no era lo mío", explica. La confirmación llegó el verano pasado, cuando decidió probar suerte trabajando en una explotación lechera en el municipio de O Pino.

La experiencia fue determinante. “Me encantó”, resume con sencillez

Sin embargo, su decisión sigue sorprendiendo a mucha gente de su entorno. "Cuando digo que estoy estudiando para ser ganadero, muchos se quedan sorprendidos", comenta. En su familia, en cambio, la reacción fue más comprensiva. Sus padres no se sorprendieron demasiado porque sabían que su interés por el campo venía de lejos.

Quienes sí mostraron más dudas fueron sus abuelos. "Ellos preferían que estudiara otra cosa porque creen que es un trabajo muy duro", cuenta. Diego admite que esa percepción sigue bastante extendida, aunque considera que la realidad actual es distinta.

"La tecnología ha cambiado mucho el sector. Con la robotización, las cosas no son como antes. Los jóvenes ya no lo vemos igual", reflexiona.

Una apuesta clara por el campo

Eva tiene las ideas igual de claras. Después de cursar el ciclo medio de Producción Agroecolóxica decidió continuar formándose y dar el salto al grado superior. Su objetivo no deja lugar a dudas: "Mi plan es ser ganadera. Es lo que quiero".

Para ella, apostar por el campo también tiene una dimensión colectiva. Cree que el sector necesita urgentemente savia nueva para asegurar su continuidad. "Hace falta gente que apueste por esto. Si no, no habrá relevo generacional", afirma con convicción.

La joven recuerda además que, aunque muchas veces pase desapercibido, se trata de una actividad esencial. "Tenemos que ser conscientes de lo importante que es este sector, porque de él depende algo tan básico como la alimentación", subraya.

Eva ya ha tenido su primer contacto real con el trabajo en una explotación durante unas prácticas en una granja de vacuno de carne en el municipio pontevedrés de A Cañiza.

Pero no todos los estudiantes del ciclo tienen como meta convertirse en ganaderos. Algunas de sus compañeras lo ven como un paso previo hacia otros objetivos. Es el caso de Evanna y Alba, que desde pequeñas sueñan con ser veterinarias.

Evanna, de 20 años optó por la formación profesional como alternativa a la formación universitaria, mientras que Alba, de 21 años siguió una estrategia similar con la intención de poder acceder más adelante a la facultad. Ambas coinciden en que están satisfechas con la formación, aunque les gustaría que el programa incluyese más aprendizaje práctico.