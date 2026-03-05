De color de rosa: Nothing anuncia sus nuevos Phone (4a) y Phone (4a) Pro y los Headphone (a) 

Nothing sigue viendo la vida de color de rosa. Y ejemplo de ello es la integración de este color en sus dos nuevos smartphones, el Nothing Phone (4a) y Phone (4a) Pro, y los Headphone (a), su nuevo modelo de auriculares que se suma a la gama over-ear.

Empiezo hablando de su nuevo flagship, el Phone (4a) Pro. Cuenta con un diseño unibody de metal con precisión y un perfil ultrafino de 7,95 milímetros. Ese avance en grosor, lo convierte como el teléfono de Nothing más delgado hasta la fecha.

Si algo tiene la compañía británica es personalidad. Aunque, en esta ocasión, han dado un paso diferente. Cuenta con un acabado metálico que mejora la experiencia táctil premium y sistema de refrigeración a través de una cámara de vapor de 5300 mm.

Este nuevo diseño también integra la cámara y la Glyph Matrix, que se fusiona en absoluto con la estructura para ofrecer un acabado limpio. Una de sus novedades, al igual que en el Phone (4a), son sus colores. En concreto, ese rosa metálico, la nueva apuesta de la marca.

El nuevo Phone (4a) Pro, en color negro. NOTHING

Respecto a la Glyph Matrix, está compuesta por 137 mini-LED. Pese a que usa menos luces, sí cubre un área un 57% mayor, con un brillo de hasta 3000 nits. Algo que sirve para mejorar la experiencia con notificaciones y sus famosos Glyph Toys, que siguen siendo compatibles.

Pantalla y cámaras muy fluidas

En cuanto a sus especificaciones, integra el procesador Snapdragon 7 Gen 4, con un rendimiento superior en CPU de un 27%, gráficos más potentes y mejores capacidades de IA.

Apuestan por una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, con resolución 1.5K, que es muy fluida. Gracias, en parte, a sus 144 Hz, con brillo máximo de 5000 nits. Algo que la convierte en la más brillante que ha incorporado Nothing hasta la fecha. Apuestan por el vidrio Corning Gorilla Glass 7i para mejorar su protección.

En cuanto a cámaras, cuenta con un sensor principal Sony LYT700C de gran tamaño, un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y un zoom óptico 3,5x, que es capaz de ofrecer un zoom de hasta 140x, el mayor que ha tenido Nothing. También cuenta con una cámara ultra gran angular de Sony y una frontal gran angular de 32 megapíxeles.

También incluye una batería de 5080 mAh, con 17 horas de uso combinado y carga rápida de 50W. Su precio parte desde los 479 euros con la configuración 8 + 128 GB.

Hermano que de menor tiene poco

Su hermano pequeño, el Phone (4a) tiene poco de pequeño. Tiene algunas características similares, como la de la autonomía, pero sigue apostando por el diseño transparente habitual en la compañía británica.

En la parte trasera nos encontramos una cámara central, luz roja de grabación y también su nueva y mejorada Glyph Bar. En la parte baja trasera se siguen dejando ver las estructuras internas bajo un cristal transparente.

En el caso de esta nueva Glyph Bar, está compuesta por 63 mini-LED, distribuidos en siete zonas de luz, con un hasta 3500 nits de brillo máximo, un 40% más que la generación anterior. Pensada como luz de relleno suave para fotos o vídeos y notificaciones inteligentes, llamadas o mensajes.

En cámaras, incluyen el teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y zoom óptico 3,5x, cámara principal de 50 megapíxeles y una frontal gran angular de 32 megapíxeles. Además de la influencia de la fotografía computacional de última generación con IA.

Pantalla similar a la de su hermano mayor, con un panel AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K, brillo máximo de 4500 nits y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. En procesador, integra el Snapdragon 7s Gen 4, con una CPU y gráficos que son un 7% más rápidos y una eficiencia energética que crece un 10%. Está disponible en los colores clásicos, blanco y negro, pero también en rosa y azul. Su precio parte desde los 349 euros con la configuración 8 + 128 GB.

El Nothing Phone (4a), en color blanco y su diseño característico. Sergio Coto / El HuffPost

Nuevos auriculares y una IA que gana enteros

La principal novedad se encuentra en sus auriculares. Se trata de los nuevos Headphone (a), un nuevo modelo que se suma a la gama over-ear de la compañía. Al igual que el (4a) tiene la misma estética característica y cuatro tonos: rosa, amarillo, blanco y negro.

Ofrece una autonomía de hasta cinco días, unas 135 horas, con cancelación activa de ruido (ANC) desactivada con una sola carga. El ejemplo que pone Nothing es que su duración equivale a siete viajes de ida y vuelta entre Londres y Nueva York.

Los Headphone (a), en color blanco y estética similar a la del (4a). Sergio Coto / El HuffPost

Su peso es de 310 gramos, con almohadillas transpirables de espuma con memoria. Controles táctiles exclusivos de Nothing, con experiencia natural e intuitiva. Cada auricular integra Roller, Paddle y Button que permiten ajustar el volumen, controlar la reproducción y cambiar entre modelos de cancelación activa de ruido (ANC) de forma precisa.

Incluye un sonido de alta resolución con inteligencia adaptativa y su ajuste de sonido se puede personalizar libremente a través de la aplicación de la marca, Nothing X. Su precio parte desde los 159 euros.

Tanto en estos dos nuevos smartphones como en sus nuevos auriculares, los Headphone (a), la IA se hace notar. Además de contar con Nothing OS 4.1, basado en Android 16, con una interfaz más limpia y un modo oscuro mejorado, Nothing AI gana enteros.

Sigue pensado para hacer la vida más sencilla a la gente. Gracias a las herramientas Essential AI de Nothing: Essential Search permite acceder a apps con una palabra clave, Essential Memory personaliza los resultados según la actividad de cada usuario. Playground permite crear sus propias Essential Apps sin tener que escribir el código desde la pantalla de inicio.