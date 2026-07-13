Borja Iglesias no se corta al responder a las palabras de Mariano Rajoy sobre los franceses: "Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha armado la mundial en Francia y ha metido a España en un incidente diplomático tras su columna en El Debate tras el partido entre España y Bélgica.

"Me alegro doblemente. Por vencer a los diablos y a los rojos, que no me gustan salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España", escribió Rajoy tras el partido de cuartos del pasado viernes.

La controversia llegó al analizar el potencial de la selección francesa antes del duelo de semifinales, selección de la que dijo: "Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

Unas palabras que han cruzado Los Pirineos y que han llegado hasta los políticos franceses. El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, escribió: "La selección francesa solo está formada por franceses. Francia no es una nación étnica; no tiene color de piel ni religión. Es una nación política unida en torno al lema republicano".

También Pedro Sánchez ha querido expresar su disconformidad con Rajoy por estas palabras: Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios".

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", comentó el presidente del Gobierno.

Responde Borja Iglesias

El delantero de la Selección Española Borja Iglesias ha respondido a Mariano Rajoy en una entrevista en Dazn. "Me ha sorprendido, la verdad. Ayer iba volando y al aterrizar me lo enviaron. Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas. Entiendo la vida y la sociedad multicultural. Cada uno somos de un sitio, de una manera, y es la riqueza que tenemos", ha afirmado.

"Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene y bueno, me da un poco de pena esta cosa. Puedo entender que no lo dijo con mala intención pero tenemos que ser un poquito más cuidadoso con eso", ha sentenciado.

Por último ha señalado que la propia selección de España tiene esa multiculturalidad con jugadores como Nico Williams o Lamine Yamal: "Creo que nuestra sociedad, realmente. La riqueza de nuestro país es esa variedad".