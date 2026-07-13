El juez imputa al alcalde de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral a la exconcejal

Confirmado. La justicia madrileña ha efectuado un nuevo movimiento clave en la causa judicial que investiga si hubo acoso sexual y laboral a una exconcejala del Partido Popular en la corporación municipal de Móstoles, la investigación que cerca al alcalde de dicha ciudad, Manuel Bautista. El regidor popular ha sido citado a comparecer en calidad de investigado, por lo que tras varios meses, se materializa la imputación.

Dicha comparecencia está previsto que tenga lugar el viernes 9 de octubre —dentro de casi 4 meses—, tal y como ha determinado la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles. Así lo ha confirmado EFE, tras haberlo adelantado El País este lunes.

La jueza instructora no solo ha llamado a declarar a Bautista, también ha citado hasta a 5 personas en calidad de testigo. Todos ellos solicitados por la acusación particular. Una de esas personas que testificarán también se corresponde con otro exintegrante del PP de Móstoles, concretamente el exconcejal que dimitió tras, supuestamente, haber defendido a la víctima y denunciante.

Se trata de Raúl Gallego Parrondo quien abandonó su cargo en la pasa primavera, en marzo, entregando su acta de concejal. A él se sumará también en las testificales el exresponsable de Comunicación del Ayuntamiento David Zamorano.

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