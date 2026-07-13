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De "isla de los dioses" a escaparate de Instagram: la otra cara del éxito de Bali
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De "isla de los dioses" a escaparate de Instagram: la otra cara del éxito de Bali

Los residentes se ahogan entre influencers, atascos y basura.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Una pareja disfruta del paraíso en Nusa Penida, Bali.Getty Images/Westend61

Durante décadas, Bali ha simbolizado para millones de viajeros occidentales un refugio espiritual y un paraíso tropical. Una isla que se ha vendido mundialmente casi como el cielo en la tierra. Una isla que se ha vendido mundialmente casi como el cielo en la tierra.

Pero el éxito turístico de la isla indonesia está mostrando una factura cada vez más evidente: atascos crónicos, miles de residuos acumulados y una masificación turística que muchos consideran descontrolada.

La revista asiática de arte y cultura urbana @o.cultmag ha reavivado el debate con una publicación en la que denuncia que Bali se encuentra “invadido de creadores de contenido y aspirantes a influencers”, mientras afronta una crisis de infraestructuras y gestión ambiental. Todo ello, paradójicamente, en un momento en el que sigue batiendo récords de visitantes.

El mito de un paraíso fabricado

Según la publicación, gran parte del atractivo de Bali responde a una imagen construida hace décadas. La idea de la “isla de los dioses” habría sido impulsada durante la época colonial holandesa y consolidada después como un poderoso reclamo turístico.

Ese relato, sostienen, ha “convertido a Bali en un escenario ideal para el escapismo y la búsqueda de experiencias fotogénicas”. Un fenómeno que se alimenta en gran parte con el relato en redes sociales de numerosos creadores de contenido occidentales, quienes muestran una versión idílica de la vida balinesa.

Sin embargo, para muchos residentes, esta imagen proyectada oculta los crecientes problemas de la isla, la cual espera recibir este año unos 16,6 millones de visitantes nacionales e internacionales, a pesar de las advertencias sobre la presión que soporta su territorio.

El precio del éxito turístico

El resultado es una isla cada vez más congestionada. El tráfico, la acumulación de residuos y la expansión urbanística desmedida se han convertido en parte del paisaje cotidiano de algunas de las zonas más visitadas.

Ante este escenario, la propia @o.cultmag plantea una pregunta incómoda: ¿Por qué tantos viajeros eligen Bali frente a otras islas vecinas como Lombok, que ofrecen paisajes similares y reciben una fracción de los visitantes?

La cuestión apunta a un debate más amplio sobre el papel de las redes sociales y del turismo de masas en la transformación de destinos que, precisamente por su popularidad, corren el riesgo de perder aquello que los hizo únicos.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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