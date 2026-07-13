De "isla de los dioses" a escaparate de Instagram: la otra cara del éxito de Bali

Durante décadas, Bali ha simbolizado para millones de viajeros occidentales un refugio espiritual y un paraíso tropical. Una isla que se ha vendido mundialmente casi como el cielo en la tierra. Una isla que se ha vendido mundialmente casi como el cielo en la tierra.

Pero el éxito turístico de la isla indonesia está mostrando una factura cada vez más evidente: atascos crónicos, miles de residuos acumulados y una masificación turística que muchos consideran descontrolada.

La revista asiática de arte y cultura urbana @o.cultmag ha reavivado el debate con una publicación en la que denuncia que Bali se encuentra “invadido de creadores de contenido y aspirantes a influencers”, mientras afronta una crisis de infraestructuras y gestión ambiental. Todo ello, paradójicamente, en un momento en el que sigue batiendo récords de visitantes.

El mito de un paraíso fabricado

Según la publicación, gran parte del atractivo de Bali responde a una imagen construida hace décadas. La idea de la “isla de los dioses” habría sido impulsada durante la época colonial holandesa y consolidada después como un poderoso reclamo turístico.

Ese relato, sostienen, ha “convertido a Bali en un escenario ideal para el escapismo y la búsqueda de experiencias fotogénicas”. Un fenómeno que se alimenta en gran parte con el relato en redes sociales de numerosos creadores de contenido occidentales, quienes muestran una versión idílica de la vida balinesa.

Sin embargo, para muchos residentes, esta imagen proyectada oculta los crecientes problemas de la isla, la cual espera recibir este año unos 16,6 millones de visitantes nacionales e internacionales, a pesar de las advertencias sobre la presión que soporta su territorio.

El precio del éxito turístico

El resultado es una isla cada vez más congestionada. El tráfico, la acumulación de residuos y la expansión urbanística desmedida se han convertido en parte del paisaje cotidiano de algunas de las zonas más visitadas.

Ante este escenario, la propia @o.cultmag plantea una pregunta incómoda: ¿Por qué tantos viajeros eligen Bali frente a otras islas vecinas como Lombok, que ofrecen paisajes similares y reciben una fracción de los visitantes?

La cuestión apunta a un debate más amplio sobre el papel de las redes sociales y del turismo de masas en la transformación de destinos que, precisamente por su popularidad, corren el riesgo de perder aquello que los hizo únicos.