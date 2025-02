Muere la cantante Roberta Flack, conocida por 'Killing Me Softly With His Song', a los 88 años

La cantante de pop y R&B Roberta Flack, que saltó a la fama en los 70 con temas como Killing Me Softly With His Song, ha fallecido a los 88 años, según ha informado su representante y recoge Variety.

"Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025", dice el comunicado del representante.

"Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords".

La cantante fue la primera artista que logró ganar dos Premios Grammy consecutivos a Mejor canción, primero con The First Time Ever I Saw Your Face (1973) y después con Killing Me Softly with His Song (1974). Hasta la fecha sólo U2 y Billie Eilish lo han conseguido.

Precisamente, la primera de esas dos canciones la impulsó Clint Eastwood, puesto que la utilizó en la película Play Misty for Me.

Killing Me Softly with His Song, la que la catapultó a la fama, fue escrita por Charles Fox y Norman Gimbel inspirándose "en la reacción de la cantante Lori Lieberman a una actuación del cantante de folk Don McLean", recuerda Variety. "La grabación de la melodía que Lieberman hizo en 1971 no llegó a las listas, pero Flack la grabó rápidamente después de escucharla durante un vuelo a Nueva York", señala la revista.

Su versión triunfó en las listas de éxitos y logró el Grammy a Grabación del año y Mejor interpretación vocal pop femenina. Reversionado en 1996 por The Fugees, el tema volvió a ser un hit.