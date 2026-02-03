Nancy Meyers, reina de la comedia romántica, vuelve al cine tras más de una década con una película con Penélope Cruz y Jude Law 

En el último año no son pocos los cinéfilos que han dejado claro que echan de menos las comedias románticas de los 2000 y que celebraron con intensidad el estreno de Materialistas como un guiño al género. Todos ellos están de enhorabuena ya que la reina de las comedias románticas de la época, Nancy Meyers, está de vuelta.

Tal y como ha confirmado la revista Variety, la directora y guionista prepara una película de la mano de Warner Bros. para estrenar en la Navidad de 2027. ¿Los protagonistas? Un reparto de estrellas encabezado por Penélope Cruz, Jude Law, Kieran Culkin, Emma Mackey y Owen Wilson.

La noticia ha provocado una oleada de reacciones positivas entre los fans de Meyers, que ha firmado películas tan veneradas como Cuando menos te lo esperas, No es tan fácil, The Holiday o la clásica Tú a Londres y yo a California.

A pesar de que no se conocen más detalles sobre la nueva película, la revista Variety ha confirmado con varias fuentes que la idea partiría de Paris Paramount, un proyecto que Meyers tenía con Netflix para la primavera de 2023 pero que finalmente no se desarrolló.

Tal y como explicó entonces la propia directora a través de sus redes sociales, esa cinta trataba sobre "un grupo de personas haciendo una película y la magia y el misterio de lo que hacemos".

El deseo de Penélope Cruz

Los espectadores están contentos, pero todo apunta a que el elenco también, especialmente Penélope Cruz. La actriz madrileña reflexionó en enero de 2024 sobre el tipo de películas que le apetecían hacer en un futuro y, entre ellas, estaban las comedias románticas.

De hecho, en una conversación con Variety, la protagonista de Volver comentó que le gustaría hacer una rom com con Al Pacino y Robert De Niro. "Siempre he hecho comedia, pero siempre estoy buscando más. El mundo necesita más comedia romántica", defendió entonces.