Nancy Meyers, reina de la comedia romántica, vuelve al cine tras más de una década con una película con Penélope Cruz y Jude Law
Nancy Meyers, reina de la comedia romántica, vuelve al cine tras más de una década con una película con Penélope Cruz y Jude Law 

La directora y guionista prepara un nuevo estreno para la Navidad de 2027. 

Penelope Cruz y Jude Law, en imágenes de archivo
Penelope Cruz y Jude Law, en imágenes de archivoGetty Images

En el último año no son pocos los cinéfilos que han dejado claro que echan de menos las comedias románticas de los 2000 y que celebraron con intensidad el estreno de Materialistas como un guiño al género. Todos ellos están de enhorabuena ya que la reina de las comedias románticas de la época, Nancy Meyers, está de vuelta. 

Tal y como ha confirmado la revista Variety, la directora y guionista prepara una película de la mano de Warner Bros. para estrenar en la Navidad de 2027. ¿Los protagonistas? Un reparto de estrellas encabezado por Penélope Cruz, Jude Law, Kieran Culkin,  Emma Mackey y Owen Wilson. 

La noticia ha provocado una oleada de reacciones positivas entre los fans de Meyers, que ha firmado películas tan veneradas como Cuando menos te lo esperasNo es tan fácil, The Holiday o la clásica Tú a Londres y yo a California

A pesar de que no se conocen más detalles sobre la nueva película, la revista Variety ha confirmado con varias fuentes que la idea partiría de Paris Paramount, un proyecto que Meyers tenía con Netflix para la primavera de 2023 pero que finalmente no se desarrolló. 

Tal y como explicó entonces la propia directora a través de sus redes sociales, esa cinta trataba sobre "un grupo de personas haciendo una película y la magia y el misterio de lo que hacemos". 

El deseo de Penélope Cruz

Los espectadores están contentos, pero todo apunta a que el elenco también, especialmente Penélope Cruz. La actriz madrileña reflexionó en enero de 2024 sobre el tipo de películas que le apetecían hacer en un futuro y, entre ellas, estaban las comedias románticas. 

De hecho, en una conversación con Variety, la protagonista de Volver comentó que le gustaría hacer una rom com con Al Pacino y Robert De Niro. "Siempre he hecho comedia, pero siempre estoy buscando más. El mundo necesita más comedia romántica", defendió entonces. 

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

