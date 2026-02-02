Víctor Manuel señala lo que más le ha sorprendido de todo lo relacionado con Julio Iglesias: apunta a alguien en concreto

El cantante Víctor Manuel se ha pronunciado con toda claridad sobre las acusaciones contra Julio Iglesias, cuya denuncia por agresión sexual por parte de dos exempleadas ha sido archivada por la Audiencia Nacional por falta de jurisdicción.

El artista ha afirmado que los contactos entre ambos han sido "mínimos" a lo largo del tiempo, pero ha puesto en el foco a las personas que le han defendido "sin saber lo que ha pasado".

"Son cosas que no te esperas, pero me parece todavía mucho peor los que se han puesto a defenderle sin saber lo que ha pasado. Eso me espanta más", ha manifestado Víctor Manuel en una entrevista con Europa Press.

"Me parece más vasto todo eso"

"Me parece más vasto todo eso y más estúpido todas las defensas a ultranza de la bonhomía de Julio, sobre la que yo no tengo que dudar, pero simplemente hay unas denuncias que están ahí y corresponde a la justicia juzgarlas o no", ha comentado haciendo referencia a la defensa que del cantante ha hecho Ramón Arcusa.

Las palabras de Arcusa generaron amplia polémica después que en el Programa de Ana Rosa el componente del Dúo Dinámico asegurase que había hablado con Julio Iglesias, del que dijo que estaba "tranquilo", "más que nada molesto por la repercusión que ha tenido"

"Las chicas estas hablando de una casa del terror. Si a ti te violan un día, no te pueden violar cada día. ¿Entiendes? Porque te violan un día y tú eres consciente de que te han violado vas a la Policía. Entonces hubo una relación consentida de alguna manera. ¿Ok? Y si no era consentida lo parece", señaló Arcusa.

La defensa que hizo Julio Iglesias en 1973

Víctor Manuel ha agradecido, en cualquier caso, a Julio Iglesias cuando salió en su defensa y la de Ana Belén en 1973 tras ser acusados de pisotear la bandera española en una obra de teatro en México. "Él había visto la función y le contó a todo el mundo que eso era mentira y se lo hemos agradecido siempre", ha rememorado.

Ana Belén y Víctor Manuel contaron en 2018 en el Hay Festival de Cartagena (Colombia) que Julio Iglesias los defendió en plena dictadura de Francisco Franco, cuando sufrieron una dura persecución política.

En una conversación en la que recordaron buena parte de sus carreras, Víctor Manuel explicó que en aquel momento estrenó en México una obra musical que había compuesto y que no pudo subir a las tablas en España ya que "estaba prohibida" por la censura.

"Julio siempre se ha portado estupendamente"

Pese a tener el Atlántico de por medio, detalló que fueron acusados desde España "de haber pisado la bandera" española y Julio Iglesias, "que estaba de gira por México", dio testimonio ante la Policía de la dictadura de que "esa escena no existía".

"Julio siempre se ha portado estupendamente, en momentos muy complicados en la dictadura. (Tuvimos) problemas jurídicos y Julio ha sido de las pocas personas que dio la cara y nos defendió. Por eso siempre vamos a estar muy agradecidos. Además es un artista estupendo", apostilló Ana Belén, esposa y compañera de Víctor Manuel en los escenarios, ante una audiencia sorprendida.