Jesús Cintora solo necesita dos palabras para describir la comparecencia de Feijóo por la DANA 

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido este lunes en la Comisión sobre la DANA en el Congreso de los Diputados, donde ha protagonizado un intenso careo con algunos de los encargados de preguntarle por su gestión de la tragedia.

Muy sonados han sido sus careos con los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, o de Bildu, Oskar Matute. Pero lo más llamativo no ha sido el qué, sino el cómo, porque Feijóo ha estado especialmente tenso durante toda la comparecencia.

Jesús Cintora, presentador de Malas Lenguas en TVE, ha seguido con atención sus intervenciones y ha sacado una conclusión muy clara, compartiéndola en directo con los espectadores del programa. Y solo ha necesitado dos palabras.

"Sinceramente, para las víctimas de la DANA, qué vergüenza, qué sopor acabar hablando de ETA, con golpes en la mesa", ha introducido Jesús Cintora, que ha hecho un breve pero contundente análisis de lo ocurrido este lunes en el Congreso.

"Falta de respeto lamentable"

"Bulos y hablar de todo menos de las víctimas de la DANA", ha resumido el periodista soriano, que ha recordado que hubo 230 muertos aquel fatídico 28 de octubre de 2024. "Qué falta de formas lo que hemos visto hoy", ha opinado.

"Hemos visto un panorama en el cual hasta hablar de ETA... de todo menos de 230 muertos, sí, también se ha hablado, pero con una falta de respeto, desde mi punto de vista, lamentable", ha sentenciado Jesús Cintora.

En otro momento del programa, el periodista de TVE ha defendido si hoy era "el día para sacar reiteradamente a ETA". Una cuestión que Feijóo ha repetido en varias ocasiones como táctica para atacar a Oskar Matute, portavoz de Bildu.

Javier Aroca, colaborador del programa, ha refrendado la opinión de Jesús Cintora, asegurando en TVE que Feijóo había desaprovechado "la oportunidad de dar una imagen moderada", y que en su lugar, Lejos de eso, ha recurrido "al argumentario de los más exaltados de su propio partido".