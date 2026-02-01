Sara, 23 años, se muda al campo y hace 110 kilómetros diarios para ir a trabajar: "Adoro el paisaje"

Sara Saarenpää , de 23 años, pasó su infancia en Oulu, en Finlandia, y en los paisajes rurales de la preciosa y emblemática ciudad de Rovaniemi. “La ciudad siempre me parecía un poco estrecha y sabía que extrañaba el espacio, los bosques y la paz que me rodeaba”, dice esta joven. Hace un año, le compró una casa en primera línea de mar en la localidad de Tervola a un amigo que conoció gracias a su afición por los caballos y con quien pasó mucho tiempo de joven. El vecino más cercano está a medio kilómetro y la carretera principal, con una gasolinera, a un par de kilómetros, según ha publicado Kotiliesi.

"Cuando me mudé, rompí con mi pareja y me vine aquí sola con mi gato", dice esta mujer. Ahora la familia también tiene un laika, de Siberia Oriental. “Mi trabajo en financiación de arrendamiento de equipos sigue en Oulu, donde me mudé aquí, pero puedo trabajar en Rovaniemi y de forma remota”. El trayecto desde Tervola es de más de 110 kilómetros diarios, pero uno se acostumbra con la actitud adecuada. Vivir en el campo exige distancias más largas, y Sara dice que lo ha aceptado como parte de su día a día.

Esta joven dice que vivir sola en una casa unifamiliar ha sido educativo y a veces difícil: "He tenido que aprender cosas que eran invisibles en el edificio de apartamentos. Me ha hecho más fuerte y más decidido". Sara ha aprendido a calentar la casa, a utilizar diversas herramientas y a cuidar ella misma del jardín.

El otoño pasado, instalé el falso techo, y mi hermana y yo montamos los caballetes, quitamos la pintura vieja de las paredes exteriores y pintamos la casa. La sensación de ver el resultado de tu propio trabajo es muy empoderante. Sara no se ha arrepentido ni un momento de haberse mudado. "Me encanta que la ventana se abra a un paisaje forestal y que puedas ver el cambio de estaciones en tu propio jardín. Cuando vuelvo a casa y el cielo brilla con la aurora boreal, me siento como una turista en mi propio jardín. Al principio, el silencio y la oscuridad de la naturaleza me emocionaban, pero en casa no hay que tener miedo", añade Sara.

Ha crecido como persona independiente, ha aprendido a tolerar asuntos pendientes y a actuar sin necesidad de que nadie le aconseje, asegura. "Los éxitos me hacen sentir fuerte y empoderada. Es maravilloso tener un lugar propio para construir y donde tu trabajo se pueda ver y sentir. En el campo, te conviertes en una persona resistente, valiente y verdaderamente autosuficiente", concluye la joven.