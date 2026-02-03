Un profesor de Historia responde a Pérez-Reverte y habla así de lo que ha hecho David Uclés
Sigue la polémica por las jornadas sobre la Guerra Civil que organizan Arturo Pérez-Reverte junto al periodista Jesús Vigorra.
El profesor de Historia y Relaciones Internacionales Javier García Fernández, que tiene un máster en La España Contemporánea en el Contexto Internacional y también es doctor en Sociología por el Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, ha respondido al escritor Arturo Pérez-Reverte después de que este dijera que no iba a invitar más a David Uclés a sus jornadas sobre la Guerra Civil.
Tras toda la polémica de las dos últimas semanas, tanto Pérez-Reverte como el periodista Jesús Vigorra dieron una conferencia de prensa en Sevilla para explicar lo sucedido y anunciar que se volverán a realizar del 5 al 9 de octubre de 2026.
Durante las explicaciones, también confirmaron que no iban a volver a invitar al escritor David Uclés, que está siendo todo un fenómeno en la literatura española gracias a su libro La Península de las casas vacías.
"Uclés no volverá aquí. Se ha desacreditado él a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas con su presencia", ha afirmado tajante Pérez-Reverte, tras una pregunta de uno de los periodistas asistentes.
La opinión de García Fernández
García Fernández ha compartido este fragmento de la respuesta del escritor y miembro de la RAE y ha defendido la postura de Uclés: "El golpe que ha dado David Uclés, un joven andaluz de Úbeda nacido en el 90, al ego de uno de los pilares intelectuales del régimen del 78 ha sido impresionante".
"Las bases teorías del régimen político de la transición no temblaban así desde el 1 de Octubre de 2017", ha llegado a decir el historiador, que tal y como se describe es "especialista en Estudios Poscoloniales y en Historia Contemporánea".
Además, ha detallado que "Uclés ha sido capaz de señalar lo que Chirbes gritó tanto tiempo en el desierto y es que España es un país construido, dominado y dirigido por las elites fascistas del 39".
"Estas nunca admitieron la democracia y van a abocar a este país a un nuevo período autoritario por qué siguen controlando los resortes del poder político, económico, editorial, académico y cultural del Estado", ha rematado.
Qué dijeron más Reverte y Vigorra
- Sobre la suspensión de las jornadas: "El hecho de que suspendiéramos las jornadas se debió a que estaban desequilibradas, un lado de la cobertura quedaba deshecho, no nos daba tiempo a reclutar nuevos nombres".
- Las amenazas recibidas: "El otro motivo para suspenderlas fue la amenaza expresa en redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos amenazando con hacer escraches en la puerta de Cajasol y de meterse aquí a hacer bronca. Eso fue lo decisivo".
- Respecto el nombre de las jornadas, 1936, la guerra que todos perdimos: "El título, el interrogante o no. Asumo la responsabilidad. Para suavizar el ambiente, hablo con Jesús, ponemos una interrogación para dejarlo abierto, pero el rótulo sale sin interrogación porque no llegó a maquetación. Mantenemos el título para octubre sin interrogación. La guerra civil, lo sabe cualquier imbécil, un bando la ganó y otra la perdió, naturalmente. Pero los españoles perdimos vidas, hogares, progreso de la mujer, libertades, cultura, democracia. Esa pérdida es la que se refería el título de estas jornadas".
- Invitación a Pablo Iglesias: "Vamos a invitar a Pablo Iglesias para que en vez de enviarnos boots y oleadas de escracheadores si quiere se presente a debatir todos estos asuntos de una manera razonable".