Quién ganó las últimas elecciones de Aragón en 2023: este fue el reparto de votos
El Partido Popular gobierna con 28 escaños y tampoco conseguiría mayoría absoluta (34) en los próximos comicios.
Año 'movidito' de elecciones autonómicas. Tras los recientes comicios en Extremadura, ahora le toca el turno a Aragón. El próximo día 8 de febrero se llama a las urnas a 1.036.321 ciudadanos, según el INE, y tras las encuestas pertinentes o los debates entre candidatos, es el momento perfecto para repasar qué pasó en las anteriores elecciones celebradas en 2023.
Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR), se van a jugar el reparto de los 67 diputados que conforman el parlamento con sede en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza.
Cómo les fue a los partidos en 2023
Así quedaron repartidos los escaños en las elecciones de Aragón del 28 de mayo de 2023:
- Partido Popular (PP): ganador de las autonómicas de 2023 en Aragón, 28 escaños.
- PSOE: 23 escaños.
- Vox: 7 escaños.
- Aragón Existe: 3 escaños.
- Chunta Aragonesista (CHA): 3 escaños.
- Partido Aragonés (PAR): 1 escaño.
- Coalición Podemos-IU-Alianza Verde: 1 escaño.
En cuanto al reparto por votos así quedó:
- PP: 232.712 votos, 35,55%.
- PSOE: 193.170 votos, 29,51%.
- Vox: 73.654 votos, 11,25%.
- Aragón Existe: 36.618 votos, 5,60%.
- CHA: 32.592 votos, 4,98%.
- PAR: 20.862 votos, 3,19%.
- Podemos-IU-AV: 19.116 votos, 2,92%.
Para lograr la mayoría absoluta se necesita llegar a los 34 escaños, algo que, según las encuestas, no lograría ningún partido.
De lo que pasó a lo que puede ocurrir en las elecciones de Aragón del 8F
Los principales barómetros de Aragón para las autonómicas del 8F 2026 coinciden en una clara ventaja del PP, con Vox como socio casi imprescindible, es decir, que el candidato y actual presidente, Jorge Azcón, no conseguiría tampoco la mayoría absoluta. Repasemos los últimos y principales barómetros:
- Según GAD 3 para Hoy Aragón (enero 2026): PP: 37,0% y 29 escaños; PSOE: 24,7% y 18-20 escaños; Vox: 15,1% y 11-12 escaños; CHA: 6,7% y 3-4 escaños; Aragón Existe: 4,4% y 2-3 escaños; IU-Sumar: 4,2% y 1-2 escaños; Podemos-AV: 2,0% (sin asegurar representación); PAR: 1,3% (por debajo del 3% de barrera provincial).
- Encuesta A+M para Heraldo (enero 2026): PP: 37,2% y 28-29 escaños; PSOE: 24,2% y 18-29 escaños; Vox: 16,6% y 12-13 escaños; CHA: 6,7% y 3-4 escaños; IU-Sumar: 4,3% y 1-2 escaños; Aragón Existe: 2,7% y 2 escaños.
- Promedio DatosRTVE: PP en torno al 37% y 29 escaños, por encima del 35,55% y 28 escaños de 2023, PSOE cerca del 24% y Vox alrededor del 16%.