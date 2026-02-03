Quién ganó las últimas elecciones de Aragón en 2023: este fue el reparto de votos

Jorge Azcón y Pilar Alegría, candidatos a la presidencia de Aragón del PP y PSOE, respectivamente.

Año 'movidito' de elecciones autonómicas. Tras los recientes comicios en Extremadura, ahora le toca el turno a Aragón. El próximo día 8 de febrero se llama a las urnas a 1.036.321 ciudadanos, según el INE, y tras las encuestas pertinentes o los debates entre candidatos, es el momento perfecto para repasar qué pasó en las anteriores elecciones celebradas en 2023.

Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR), se van a jugar el reparto de los 67 diputados que conforman el parlamento con sede en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza.

Cómo les fue a los partidos en 2023

Así quedaron repartidos los escaños en las elecciones de Aragón del 28 de mayo de 2023:

Partido Popular (PP) : ganador de las autonómicas de 2023 en Aragón, 28 escaños .

: ganador de las autonómicas de 2023 en Aragón, . PSOE : 23 escaños .

: . Vox : 7 escaños.

: 7 escaños. Aragón Existe : 3 escaños.

: 3 escaños. Chunta Aragonesista (CHA) : 3 escaños.

: 3 escaños. Partido Aragonés (PAR) : 1 escaño.

: 1 escaño. Coalición Podemos-IU-Alianza Verde: 1 escaño.

En cuanto al reparto por votos así quedó:

PP : 232.712 votos, 35,55%.

: 232.712 votos, 35,55%. PSOE : 193.170 votos, 29,51%.

: 193.170 votos, 29,51%. Vox : 73.654 votos, 11,25%.

: 73.654 votos, 11,25%. Aragón Existe : 36.618 votos, 5,60%.

: 36.618 votos, 5,60%. CHA : 32.592 votos, 4,98%.

: 32.592 votos, 4,98%. PAR : 20.862 votos, 3,19%.

: 20.862 votos, 3,19%. Podemos-IU-AV: 19.116 votos, 2,92%.

Para lograr la mayoría absoluta se necesita llegar a los 34 escaños, algo que, según las encuestas, no lograría ningún partido.

De lo que pasó a lo que puede ocurrir en las elecciones de Aragón del 8F

Los principales barómetros de Aragón para las autonómicas del 8F 2026 coinciden en una clara ventaja del PP, con Vox como socio casi imprescindible, es decir, que el candidato y actual presidente, Jorge Azcón, no conseguiría tampoco la mayoría absoluta. Repasemos los últimos y principales barómetros: