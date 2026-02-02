Reservan mesa para seis, no se presentan y cuando el hostelero les llama se encuentra con la respuesta más sinvergüenza que ha oído nunca

Cada vez son más los restaurantes que piden un número de tarjeta a la hora de reservar una mesa. Se trata de una garantía que exigen para, en caso de que el cliente reserve y no se presente, poder cobrarles una cantidad que minimice la pérdida que provoca no poder usar esa mesa.

En ocasiones, los argumentos que dan los comensales para no presentarse son más o menos convincentes. Y una categoría al margen merece lo que le ha sucedido al dueño de un restaurante en Badajoz.

"La gente a veces con las reservas se le va la olla. Pero es que se le va completamente la olla", se ha quejado en TikTok el usuario @mariobronx_.

"La gente piensa que estamos a su completa disposición"

"La gente muchas veces piensa que nosotros estamos a su completa disposición. Teníamos una reserva ayer de seis que no se presentó. De seis y un carrito concretamente. Claro, nosotros tenemos una aplicación con una ficha donde nosotros a esa persona le metemos una especie de strike, que no significa que tú no puedas reservar otro día, pero a lo mejor un sábado se te va a complicar reservar porque le vamos a dar preferencia a otros clientes que suelen cumplir con su reserva", explica.

"El caso es que nos salta el aviso de que tiene dos reservas más otros dos fines de semana. Pues nada, llamamos porque a lo mejor la chica se ha confundido. Llamamos, no lo coge. Volvemos a llamar, lo coge. 'Hola, te llamamos porque tenía usted una reserva con nosotros y no pudo a acudir y vemos que tiene dos reservas más para los dos fines de semana siguientes y queríamos saber si era algún tipo de error", cuenta.

"No sé cuándo voy a ir"

La respuesta de la clienta fue de no creer: "No, es que como no sé cuándo vamos a poder ir, pues yo he reservado tres findes que creo que voy a ir". Como el hostelero no se podía creer lo que estaba oyendo, le hizo explicarse mejor, pero la mujer siguió en sus trece: "Sí, que no sé cuándo voy a poder ir, entonces yo he reservado tres fines de semana".

El hostelero lo resume con sus palabras. "Te he jodido el fin de semana porque te he quitado una mesa que te podía haber dado dinero a ti, porque yo no sé cuándo voy a ir".

"Tú ya no vas a reservar en este restaurante"

"Y a ti te parece bien y te parece lógico, normal. Bueno, pues tú ya no vas a reservar en este restaurante, ya vendrás a comer y si hay sitio bien y si no nada. Es lo que hay. Es que me parece de tener una cara súper dura. Ahora qué tengo, ¿cuándo me queráis reservar tengo que empezar a cobrar? ¿O cómo vamos a hacer? Porque yo no lo entiendo, me parece de tener mucha jeta. Yo no sé si esto solo pasa aquí, si pasa allí, en todos lados, si vosotros lo hacéis", señala.

La organización de consumidores Facua se ha pronunciado recientemente sobre la tendencia de cobrar "penalizaciones abusivas" por parte de restaurantes a los usuarios por cancelar sus reservas.

La postura de Facua

La asociación ha denunciado a varios establecimientos en los últimos tiempos por imponer esta condición a sus clientes, con cobros que pueden superar los 100 euros por comensal.

Facua señala que "sólo podría tener sentido en aquellos casos en los que se cancela una reserva con muy poco tiempo de antelación y el número de comensales es excesivamente alto —lo que sí podría causar algún perjuicio al restaurante— pero no así en la totalidad de los casos, como están implementando distintos locales".