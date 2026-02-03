Pablo Iglesias responde a la invitación que le lanzó Pérez-Reverte para debatir en las nuevas jornadas sobre la Guerra Civil

Pablo Iglesias, el que fuera uno de los fundadores de Podemos, vicepresidente del Gobierno, ha rechazado la invitación que le ha lanzado el escritor Arturo Pérez-Reverte durante la rueda de prensa de este lunes para hablar de todo lo que ha pasado con las jornadas literarias sobre la Guerra Civil que organizaba junto al periodista Jesús Vigorra en Sevilla.

La cita, que se ha visto obligada a la suspensión tras las bajas del escritor David Uclés o del político Antonio Maillo, ha sido uno de los temas más candentes y polémicos de los últimos días. También por la irrupción de Iglesias, al que se ha dirigido Reverte durante la conferencia de prensa en la que han dado esas explicaciones y han anunciado que se volverán a realizar del 5 al 9 de octubre de 2026.

"Vamos a invitar a Pablo Iglesias, para que en vez de enviarnos bots y oleadas de escrachadores y jarabe democrático, si quiere se presente aquí para discutir todos estos asuntos de una forma razonable y civilizada", ha asegurado el escritor y autor de novelas como El Capitán Alatriste.

La respuesta de Iglesias

A esta invitación le ha contestado el propio Iglesias en el programa Malas Lenguas de TVE. El expolítico la ha rechazado: "No, la verdad que no la acepto. Reverte organizando unas jornadas para debatir sobre la Guerra Civil es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo".

"Uno tiene que saber identificar a un escritor con su obra literaria de un propagandista de la derecha que acostumbra a algunos a insultarnos constantemente", ha explicado el exvicepresidente.

Iglesias ha señalado que "fue muy importante que algunos sectores de la izquierda recordaran que los marcos que establece la derecha y la extrema derecha para discutir de la Guerra Civil no permiten, seguramente, afrontar una cuestión histórica clave para entender nuestro presente cuando ese marco lo definen la derecha y la extrema derecha".

El mensaje para los que se han borrado

Además, también se ha dirigido a figuras como Ucles o Maillo: "Esto va muy bien para que algunos, que igual que estuvieron un poco despistados a la hora de saber a dónde se les estaban invitando, digan que igual este no es un lugar donde los historiadores profesionales se deban mezclar con propagandistas de ultra derecha para comprarles el marco".

"Agradezco la invitación, pero conmigo que no cuenten", ha finalizado. Además, el expolítico, preguntado por si debatiría en Malas Lenguas con Reverte, ha confirmado que sí.