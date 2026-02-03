Llega a Madrid una de las cadenas de restaurantes italianos más famosos de Estados Unidos

En un simple vistazo por redes sociales como Instagram o TikTok es probable que, sin saberlo, te haya salido un restaurante italiano en Nueva York (Estados Unidos) cuyo reclamo son poder comer unos palitos de pan hasta hartarte.

Ahora podrás probar esos panes en Madrid —concretamente en el Barrio de Salamanca— ya que acaba de aterrizar la cadena Olive Garden, un restaurante italiano famoso por sus precios asequibles, sus ensaladas y sus sopas.

Hace unas semanas, el día de su apertura, algunos influencers gastronómicos acudieron al local y probaron buena parte de su carta. Ahí se puede ver, por ejemplo, que venden pastas, lasañas, pizzas y sopas.

Uno de los platos más icónicos de la carta es la sopa de ñoquis. "En Estados Unidos es lo que más se pide la gente", dice el influencer gastronómico Lopesito Foodie, que explica que hay pan ilimitado para mojar en las sopas. "Americanada total en Madrid", añade.

El menú diario cuesta 16,50 euros y el famoso never-ending de sopa, ensalada y breadsticks (palitos de pan) cuesta 11,50 euros por lo que pretende captar el mismo público que tiene en Estados Unidos.

Como una Tagliatella

Tal y como han mostrado algunos influencers que han ido a probar su comida, el concepto es similar a un Gino's y Tagliatella que hay en España con platos más parecidos a la comida que se sirve en Estados Unidos que en Italia.

Los precios, al igual que en los dos restaurantes mencionados, son familiares y asequibles, a pesar de que Olive Garden está ubicado en una de las zonas con mayor poder adquisitivo de Madrid.

Detrás de la llegada a España de este negocio está Pangea Food & Leisure, de Pangea Retail, que en función de la acogida que tenga este negocio en el corazón de Madrid se irá expandiendo por el resto de España.