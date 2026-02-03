Mírala, mírala... el gran cambio que le espera a la Puerta de Alcalá

La Puerta de Alcalá va a volver a ser una puerta. Son palabras del propio Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado el proyecto de remodelación de la calle de Alcalá, que incluye una importante novedad para el monumento, uno de los más icónicos de la capital.

El Consistorio pretende "recuperar el trazado histórico de la calle y poner en valor la Puerta de Alcalá", como recoge en un comunicado. Así, recuerda que en el pasado los viandantes podían pasear mucho más cerca de ella o de la Cibeles, pero no es así con las "vías actuales".

"El proyecto de remodelación recuperará parte de esa cercanía, ya que construirá un paseo central transitable de 3,8 metros de ancho que permitirá que los usuarios disfruten de mejores vistas del monumento", resalta el Ayuntamiento.

En concreto, se va a crear un nuevo paso peatonal en el oeste y se va a adecuar el que ya existe del este, algo que va a permitir poder pasar por debajo del monumento del arquitecto Francesco Sabatini y construido en el siglo XVIII.

"Este proyecto de renovación cuenta con el visto bueno de la Unesco, la Comisión Local de Patrimonio Histórico y el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz", subrayan.

Más árboles

Esta renovación, que tendrá un coste de 6,1 millones de euros, también supondrá más arbolado para este entorno tan céntrico de la ciudad.

Se recuperará la doble alineación de arbolado original de la calle, que había desaparecido a finales de los años 60 para ampliar la calzada.

"Se plantarán 57 nuevos árboles de gran porte, y además se colocarán franjas de arbustos en el nuevo paseo central y en la acera sur", han indicado.

Más cambios

El Ayuntamiento ha detallado otros cambios que se acometerán en esa área entre Cibeles y la Plaza de la Independencia:

Reducción de los carriles actuales (quedarán tres por sentido, dos para circulación general más uno para transporte público)

(quedarán tres por sentido, dos para circulación general más uno para transporte público) Ampliación de la acera norte, que soporta la mayor intensidad de movilidad peatonal

Creación de un carril bici segregado en el lado sur : conectará con el de la calle Serrano y dará acceso también al parque del Retiro

: conectará con el de la calle Serrano y dará acceso también al parque del Retiro Renovación de todo el pavimento y del asfalto de la calzada

Se prevé que las obras duren aproximadamente un año: desde este mes hasta el primer trimestre de 2027.