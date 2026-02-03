Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Este es el último día para enviar el voto por correo para las elecciones de Aragón 2026: fecha y hora límite
Este es el último día para enviar el voto por correo para las elecciones de Aragón 2026: fecha y hora límite

Consulta hasta cuándo puedes enviar el voto por correo para los comicios aragoneses del próximo domingo 8 de febrero.

Un ticket de voto por correo emitido en unas elecciones en España pasadas.

Poco queda para la celebración de las elecciones de Aragón 2026. 1.036.321 aragoneses están llamados a las urnas el próximo domingo 8 de febrero para determinar la formación de las Cortes de Aragón. 

Las personas que no puedan acudir físicamente a depositar su voto en las urnas han tenido la posibilidad de solicitar el voto por correo. El plazo para presentar la solicitud finalizó el pasado 29 de enero. Ahora, la duda que puede asaltar a alguno es cómo se puede enviar dicho voto y cuál es el plazo para hacerlo.

Fecha límite para enviar el voto por correo de las elecciones de Aragón 2026

Si eres de los que ya solicitaste el voto por correo para las elecciones de Aragón de este 2026 antes del 29 de enero, debes introducir la papeleta con tu boto en el sobre de votación, cerrarlo y enviarlo por correo certificado. El plazo para realizar este trámite es hasta mañana 4 de febrero en las oficinas de Correos. Para ello, se insta a consultar los horarios de apertura, teniendo en cuenta que la hora límite son las 14:00 horas de este próximo miércoles. 

Además de incluir el sobre de la votación con dicha papeleta y el certificado en el sobre dirigido a la Mesa, desde la Oficina del Censo electoral recomiendan que seas tú como elector quien acudas presencialmente a la oficina a depositarlo. 

En caso de que te resulte imposible, siempre puedes autorizar a otra persona a que lo haga por ti. Para ello, el representante deberá acudir a las oficinas con una autorización, una fotocopia del DNI y su propio documento oficial acreditativo. Correos facilita una autorización modelo para completar el trámite. 

Permiso para votar por correo

Además se recuerda que es posible que solicites un permiso para acudir a Correos a votar siempre y cuando tu horario de trabajo coincida en dos o más horas con el horario de apertura de las oficinas. El permiso es retribuido y el tiempo con el que se cuenta depende del de coincidencia. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
