Encuesta | ¿Estás de acuerdo con prohibir las redes sociales a los menores de 16 años en España?

Imagen de una mujer adulta enojada con una joven por el uso del teléfono móvil.

España se encamina a dar los mismos pasos que otros países como Australia o como Francia, en cuanto al acceso de los adolescentes a las redes sociales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que se prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, en el marco de un paquete con otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales.

El objetivo sería la implementación de medidas de control y verificación de edad que deben ser efectivos. Además de ello, también se establecerán iniciativas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales", así como otras posibles infracciones.

Con todo, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la solución pasa por prohibir las redes sociales a esta cohorte de edad de jóvenes? ¡Vota en nuestra encuesta!

