Encuesta | ¿Estás de acuerdo con prohibir las redes sociales a los menores de 16 años en España?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la medida y planteado que los directivos de estas empresas sean responsables de infracciones en plataformas.

Redacción HuffPost
Imagen de una mujer adulta enojada con una joven por el uso del teléfono móvil.Getty Images

España se encamina a dar los mismos pasos que otros países como Australia o como Francia, en cuanto al acceso de los adolescentes a las redes sociales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que se prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, en el marco de un paquete con otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales.

El objetivo sería la implementación de medidas de control y verificación de edad que deben ser efectivos. Además de ello, también se establecerán iniciativas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales", así como otras posibles infracciones.

Con todo, desde El HuffPost queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la solución pasa por prohibir las redes sociales a esta cohorte de edad de jóvenes? ¡Vota en nuestra encuesta!

