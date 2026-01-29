Nicki Minaj se reúne con Trump y se declara su "fan número uno"

Después de cargar contra el colectivo trans en un acto ultraconservador organizado por la organización liderada por Erika Kirk, ahora Nicki Minaj ha conocido a Donald Trump al que considera su ídolo y del que se ha declarado "fan número uno".

La rapera ha acompañado al presidente estadounidense en la presentación de lo que ha llamado las "cuentas Trump", en el que Trump ha anunciado cada nueva cuenta de inversión para menores que ofrece alcanzará al menos 50.000 dólares cuando el niño cumpla 18 años.

"Con cada contribución modesta, las cuentas Trump deberían alcanzar un valor de al menos 50.000 dólares cuando el niño cumpla 18 años e incluso podrían ser considerablemente mayores", ha recordado el presidente.

Además, ha anunciado que "con inversiones algo mayores, la cuenta puede llegar a los 100.000, 200.000 dólares e incluso podría superar los 300.000 dólares por niño. Y creemos que lo más probable es que se sitúe entre los 200.000 y los 300.000 dólares". Se pueden beneficiar de estas ayudas todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Al tomar el turno de palabra tras las explicaciones de Trump, Minaj se ha declarado como "probablemente la fan número 1" del presidente. "Esto no va a cambiar y el odio o lo que tenga que decir la gente sobre ello no me importa. Lo único que van a conseguir es que lo apoye más aún", ha recalcado.

Minaj no ha dudado en asegurar que las campañas de desprestigio no van a poder con Trump ya que tiene "mucha fortaleza tras él y Dios le está protegiendo, amén".

Las palabras de

La transfobia pública de Minaj

El pasado mes de diciembre, Minaj participó en la conferencia ultraconservadora Turning Point USA liderada por Erika Kirk, viuda del fallecido activista ultra. Allí dejó clara su posición con respecto al colectivo LGTBIQ+ e hizo gala de su defensa del gobierno de Donald Trump.

"Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello", declaró durante la conversación con Erika Kirk, que la arengó y aplaudió diciendo "amén a cada una de sus palabras". La autora de temas como Anaconda continuó su discurso sobre una supuesta presión a las personas y menores cis con que estos sean trans con frases como "¿cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada".

Sin embargo, esta no era la primera vez que Minaj mostraba abiertamente sus pensamientos ultra ni su transfobia, ya lo había hecho en X respondiendo al discurso del gobernador de California Gavin Newsom a favor de los niños trans.

"Imagínense ser el candidato que quiere ver niños trans. Jaja. Ni siquiera un adulto trans se postularía con eso. Los adultos normales despiertan y creen que quieren ver niños sanos, seguros y felices", dijo en su post el pasado 12 de diciembre.