Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nicki Minaj se reúne con Trump y se declara su "fan número uno"
Cultura
Cultura

Nicki Minaj se reúne con Trump y se declara su "fan número uno"

La artista ha apoyado al mandatario estadounidense en el anuncio de las "cuentas Trump" de ayuda económica para recién nacidos.

Marina Prats
Marina Prats
Nicki Minaj en una rueda de prensa junto a Donald Trump.
Nicki Minaj en una rueda de prensa junto a Donald Trump.EFE

Después de cargar contra el colectivo trans en un acto ultraconservador organizado por la organización liderada por Erika Kirk, ahora Nicki Minaj ha conocido a Donald Trump al que considera su ídolo y del que se ha declarado "fan número uno".

La rapera ha acompañado al presidente estadounidense en la presentación de lo que ha llamado las "cuentas Trump", en el que Trump ha anunciado cada nueva cuenta de inversión para menores que ofrece alcanzará al menos 50.000 dólares cuando el niño cumpla 18 años.

"Con cada contribución modesta, las cuentas Trump deberían alcanzar un valor de al menos 50.000 dólares cuando el niño cumpla 18 años e incluso podrían ser considerablemente mayores", ha recordado el presidente.

Además, ha anunciado que "con inversiones algo mayores, la cuenta puede llegar a los 100.000, 200.000 dólares e incluso podría superar los 300.000 dólares por niño. Y creemos que lo más probable es que se sitúe entre los 200.000 y los 300.000 dólares". Se pueden beneficiar de estas ayudas todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Al tomar el turno de palabra tras las explicaciones de Trump, Minaj se ha declarado como "probablemente la fan número 1" del presidente. "Esto no va a cambiar y el odio o lo que tenga que decir la gente sobre ello no me importa. Lo único que van a conseguir es que lo apoye más aún", ha recalcado.

Minaj no ha dudado en asegurar que las campañas de desprestigio no van a poder con Trump ya que tiene "mucha fortaleza tras él y Dios le está protegiendo, amén". 

Las palabras de 

La transfobia pública de Minaj

El pasado mes de diciembre, Minaj participó en la conferencia ultraconservadora Turning Point USA liderada por Erika Kirk, viuda del fallecido activista ultra. Allí dejó clara su posición con respecto al colectivo LGTBIQ+ e hizo gala de su defensa del gobierno de Donald Trump.

"Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello", declaró durante la conversación con Erika Kirk, que la arengó y aplaudió diciendo "amén a cada una de sus palabras". La autora de temas como Anaconda continuó su discurso sobre una supuesta presión a las personas y menores cis con que estos sean trans con frases como "¿cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada".

Sin embargo, esta no era la primera vez que Minaj mostraba abiertamente sus pensamientos ultra ni su transfobia, ya lo había hecho en X respondiendo al discurso del gobernador de California Gavin Newsom a favor de los niños trans. 

"Imagínense ser el candidato que quiere ver niños trans. Jaja. Ni siquiera un adulto trans se postularía con eso. Los adultos normales despiertan y creen que quieren ver niños sanos, seguros y felices", dijo en su post el pasado 12 de diciembre.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck