Nolan (y su último tráiler) dan la razón a quien compara 'La Odisea' con las películas de superhéroes: "Marvel o DC provienen de las epopeyas"

Cada vez se conocen más detalles del que será uno de los estrenos del año: La Odisea. La cinta, dirigida por el oscarizado Christopher Nolan, adaptará la epopeya de Homero que narra las aventuras de Ulises en su regreso a casa tras ganar la guerra de Troya.

Aunque ya el pasado mes de diciembre pudimos ver un breve adelanto, ahora se ha compartido un tráiler de más de dos minutos en calidad IMAX donde se pueden ver nuevos fragmentos como la lucha de Antinóo (Robert Pattinson) por casarse con Penélope (Anne Hathaway) durante la ausencia de Ulises (Matt Damon) en Ítaca, así como las reticencias y los enfrentamientos con Telémaco (Tom Holland), quien se lanzará a buscar a su padre tras 10 años de ausencia.

También se pueden ver los primeros fragmentos de otros personajes como Calipso, interpretada por Charlize Theron, o el rey Menelao (Jon Bernthal), que grita victorioso en Troya, así como la espectacularidad de la lucha contra el cíclope Polifemo o las distintas tempestades que azotaban la travesía de Ulises.

Si por algo ha destacado este largometraje —además de su presupuesto en producción de más de 250 millones de dólares y de ser grabada íntegramente con cámaras IMAX—, es por contar con lo más granado de Hollywood en su reparto.

Además de los mencionados, el reparto lo completan Zendaya como Atenea, Lupita Nyong'o como Helena de Troya o Benny Safdie como Agamenón. La película finalizó su rodaje —que ha tenido lugar en el Sáhara, en Grecia, en Italia, en Escocia y en Islandia— el pasado mes de agosto y tiene previsto su estreno en cines el 17 de julio de 2026 en España.

La inspiración de Marvel o DC de Nolan

Al igual que sucedió con el primer tráiler, la cinta de Nolan ha dado mucho que hablar por su espectacularidad y su épica, pero también por algunos detalles que no se ajustan del todo al rigor histórico como fue la armadura de Agamenón, donde algunos vieron un claro reflejo del influjo del cineasta en cintas como Batman en El caballero oscuro.

Ahora el director ha visitado el programa The Late Show de Stephen Colbert para hablar de este futuro estreno de la cinta y de cómo los cómics se han visto influenciados por la épica de las epopeyas clásicas.

"Incluso la cultura del cómic, ya sea Marvel, DC o cualquier otra, proviene en gran medida directamente de las epopeyas homéricas", señaló el director. "Lo curioso de Homero es que nadie sabe si fue una persona real. Homero, en cierto modo, es el George Lucas de su época", añadió.

"Lo que pasa con Homero es que es la maravilla de su época. Refleja directamente nuestro deseo de sentir o creer que los dioses podrían caminar entre nosotros, y creo que el cómic moderno es, en cierto modo, nuestra expresión de eso", destacó sobre el poeta clásico.

No obstante, el cineasta responsable de cintas como Oppenheimer o Dunkerque dejó claro que comprendía la presión que suponía adaptar en la gran pantalla un clásico universal como es La Odisea. "Quien se atreve a adaptar La Odisea se enfrenta a las esperanzas y los sueños de la gente por las películas épicas en todo el mundo, y eso conlleva una enorme responsabilidad", declaró y aseguró que esta presión la vivió también a la hora de adaptar el icónico Batman dentro del universo de DC.

"Lo que aprendí al hacer la trilogía de El Caballero Oscuro es que lo que la gente busca en una película sobre una historia querida, sobre un conjunto de personajes entrañables, es una interpretación sólida y sincera. Quieren saber que el cineasta se ha entregado por completo a ella", detalló.