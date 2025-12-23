Nolan publica el tráiler de 'La odisea' y hay varios detalles que están dando mucho que hablar  

Después de meses de expectación y de conocerse un reparto a la altura de pocas superproducciones de Hollywood, La Odisea de Christopher Nolan ya tiene tráiler. El cineasta autor de cintas como Origen, Oppenheimer o Dunkerque presenta su adaptación cinematográfica del poema épico de Homero para la que ha contado con nombres como Tom Holland como Ulises, Anne Hathaway como Penélope o Tom Holland como Telémaco.

El elenco de la cinta lo completan Zendaya como Atenea, Lupita Nyong'o como Helena de Troya, Robert Pattinson como Antínoo o Charlize Theron como Circe, entre otros. La película fue anunciada en diciembre del pasado año, finalizó su rodaje —que ha tenido lugar en el Sáhara, en Grecia, en Italia, en Escocia y en Islandia— el pasado mes de agosto y tiene previsto su estreno en cines el 17 de julio de 2026 en España.

La cinta es considerada como una de las más esperadas del próximo año, en buena parte por la producción y el reparto, se trata de la primera cinta grabada exclusivamente con cámaras IMAX y cuenta con un presupuesto de 250 millones de dólares. Pero también por los fieles que despierta Christopher Nolan y el atractivo que supone la adaptación de esta historia clásica del regreso de Ulises a Ítaca tras la guerra de Troya y las vicisitudes que encontró en su trayecto.

Tras meses de espera y, apenas una semana después de conocerse su cartel, ha llegado el tráiler de la cinta, de apenas dos minutos de duración y en el que se ven escenas como el final de la guerra de Troya con un campo de batalla devastado, la espera de Penélope con su hijo en Ítaca, los trayectos en galeras, los aqueos en el interior del caballo de Troya o la lucha contra el cíclope Polifemo. "Después de años de guerra, nadie podría interponerse entre mis hombres y el hogar. Ni siquiera yo", narra Damon en la voz en off.

No obstante, las imágenes plasmadas en este adelanto no han gustado a todos los seguidores, ya que muchos han apuntado determinadas imprecisiones históricas. Uno de los detalles más comentados ha sido el traje y el casco que luce Agamenón (Benny Safdie) en una de las escenas y la que muchos han comparado con la estética de Batman en las cintas también de Nolan, El caballero oscuro.

Pero también por la estética que ha adquirido el caballo de Troya que utilizó Ulises para ganar la guerra, que han comparado con la cinta Troya (2004), protagonizada por Brad Pitt y Orlando Bloom.