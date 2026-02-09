"Juntos, somos América": Bad Bunny reivindica a la comunidad latina en la Super Bowl con el baile como antídoto contra el odio

"Qué rico es ser latino". Con toda esa declaración de intenciones Bad Bunny arrancó su espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl o, en sus propias palabras, Super Tazón. El artista dijo que quería poner a los espectadores a bailar y así lo ha hecho, eligiendo uno de sus grandes hits, Tití me preguntó, como la primera canción del show.

Benito Antonio Martínez Ocasio apareció en cámara recorriendo un campo de azúcar con varios figurantes luciendo el sombrero pava, el complemento elaborado con paja tradicional de los trabajadores del campo de Puerto Rico que el artista ha convertido en un símbolo durante todo el último año.

El espectáculo de Bad Bunny empezó reivindicando el perro y la alegría, colocando en el centro del estado Levi's de Santa Clara (California) la casita que está triunfando en los conciertos de su gira. Allí se congregaban numerosos rostros conocidos como Karol G, Jessica Alba, Cardi B, Young Miko o Pedro Pascal, que han bailado al ritmo de Yo perro sola o VOY A LLeVARTE PA PR.

"Estás escuchando música de Puerto Rico", ha vuelto a recordar Bad Bunny antes de arrancarse con EoO, otro de sus grandes hits, animando a los espectadores a no dejar de bailar. "Tú también deberías de creer en ti", ha pedido el artista al público.

América no es solo Estados Unidos

En el tramo final del espectáculo, Bad Bunny ha actuado con la bandera de Puerto Rico para cantar El apagón, pero esa no fue la única bandera que apareció durante su actuación, sino que se mostraron las de todos los países del continente.

"God Bless America", declaró Bad Bunny antes de enumerar todos los países de América. Desde Argentina hasta Canadá, desde Cuba a Chile. "Seguimos aquí", reivindicó Benito. Mientras, en las pantallas del estadio se proyectaba el mismo mensaje que pronunció durante los Grammy: "Lo único más poderoso que el odio es el amor".

Antes de cerrar el show con una interpretación colectiva de DTMF el Conejo Malo mostró ante la cámara un balón de fútbol americano en el que podía leerse "Juntos. Todos somos América". Una declaración clara en un momento en el que decenas de latinos están siendo detenidos por agentes del ICE.

"Cree siempre en ti"

Durante uno de los momentos más simbólicos de su actuación, la realización mostró a una familia observando el discurso de Bad Bunny tras hacer historia en los Grammy. Segundos después, el artista entregó la estatuilla a un niño, recalcando la importancia de los referentes. "Cree siempre en ti", recordó el puertorriqueño al pequeño.

Lady Gaga y Ricky Martin, invitados especiales

Los rumores de las últimas horas se cumplieron y Lady Gaga y Ricky Martin fueron los invitados del espectáculo. La cantante estadounidense cantó una versión salsa de su éxito Die With a Smile y bailó con Benito Baile Inolvidable con una boda como telón de fondo.

Bad Bunny y Lady Gaga, durante la Super Bowl EFE

Mientras Ricky Martin, compatriota de Benito, hizo su propia interpretación de LO QUE LE PASÓ A HAWAii, uno de los temas del último disco de Bad Bunny, sentado en unas sillas de plástico como las de la portada de DTMF.

Ricky Martin, durante su intervención en la Super Bowl EFE

"Solo quiero que la gente se divierta"

En medio de un clima de tensión y violencia por las redadas del ICE contra decenas de inmigrantes, en gran parte latinos, Bad Bunny defendió días antes de la Super Bowl que quería que el espectáculo fuera una gran fiesta.

"Solo quiero que la gente se divierta. Sé que les dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero ni siquiera necesitan aprender español; es mejor si aprenden a bailar", aseguró el jueves en la rueda de prensa previa a la Super Bowl.

El mensaje proyectado en el estadio durante la Super Bowl EFE

El Conejo Malo no se cortó hace una semana en el escenario de los Grammy cuando recogió el premio al Álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS. "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", recordó Bad Bunny después de declarar "fuera ICE" nada más dirigirse al patio de butacas.

La reivindicación del artista puertorriqueño no es nueva y hace unos meses ya confirmó que había decidido no llevar su tour a Estados Unidos por miedo a que los agentes del ICE pudieran hacer detenciones en sus conciertos.

Precisamente la defensa de la comunidad latina y el hecho de hacer un espectáculo en español provocaron una oleada de reacciones desde que la NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron hace meses que Bad Bunny sería el encargado del show este año. Donald Trump no ha dudado en tachar la elección del artista como "ridícula", además de asegurar que no sabe quién es el artista más escuchado del mundo.