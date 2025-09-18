Primero Stephen Colbert..., ahora le toca a Jimmy Kimmel

La sacudida en la televisión nocturna estadounidense no se detiene. Apenas dos meses después de que Stephen Colbert desapareciera de la parrilla de CBS, ahora ha sido ABC quien ha decidido retirar “indefinidamente” el programa de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el 10 de septiembre. La cadena, propiedad de Disney, anunció la medida el miércoles por la noche, en un movimiento que huele tanto a presión política como a cálculo empresarial.

El detonante fueron unas frases del monólogo del lunes. “La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político”, dijo Kimmel con su sarcasmo habitual. El remate llegó cuando se burló de la reacción de Donald Trump, emitiendo un clip en el que un periodista le preguntaba cómo afrontaba el asesinato. El presidente respondía: “Creo que muy bien”, para acto seguido lanzarse a hablar de la nueva sala de baile de la Casa Blanca. Un material demasiado jugoso como para no usarlo.

La presión de Nexstar y la FCC



La reacción fue inmediata. Nexstar Media, un gigante que controla decenas de televisiones locales afiliadas a ABC, anunció que dejaba de emitir el programa. “Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados”, explicó en un comunicado. Poco después, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), entró en escena acusando al presentador de “mentir al pueblo estadounidense” sobre el asesino de Kirk y sugiriendo que su agencia podría tomar medidas contra ABC, según recogió The New York Times. Carr incluso advirtió de que las cadenas podían “hacerlo por las buenas o por las malas”.

La dirección de Disney no esperó a ver el desenlace. Robert A. Iger, consejero delegado, y Dana Walden, responsable de televisión, decidieron suspender el show antes de la grabación del miércoles, según fuentes citadas por el mismo diario. La decisión dejó en el aire a Kimmel, que tenía previsto responder a la polémica esa misma noche.

Trump, eufórico con la cancelación

Trump no tardó en celebrar la noticia desde Windsor Castle, en plena visita oficial a Reino Unido. “Great News for America”, escribió en mayúsculas, aunque aseguró erróneamente que el programa había sido “cancelado” y no suspendido. En su red Truth Social fue aún más directo: “Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si es que eso es posible”. El mandatario aprovechó además para pedir la cabeza de otros presentadores como Seth Meyers y Jimmy Fallon, a quienes acusó de sesgo mediático y de ser, sencillamente, “perdedores”.

La presión no vino solo de Nexstar. Sinclair Broadcast Group, otro coloso de televisiones locales, se sumó a última hora del miércoles y pidió a Kimmel una disculpa pública acompañada de una “donación significativa” a la familia de Kirk y a su grupo político, Turning Point USA.

El caso Kimmel se suma así al de Stephen Colbert, cuyo Late Show desapareció de la parrilla en julio tras más de tres décadas en antena. Oficialmente, CBS justificó la cancelación por motivos económicos. Extraoficialmente, el runrún en la industria apunta al mismo fenómeno: la voluntad de congraciarse con la Casa Blanca. Colbert y Kimmel, los dos más ácidos con Trump, han caído en menos de dos meses. Y el ‘late night’ estadounidense, antaño refugio de sátira política, se tambalea entre las presiones del poder y las exigencias del negocio.

Mientras tanto, Kimmel —que lleva en ABC desde 2003, ha ganado varios Emmy y se convirtió en viral gracias a sus entrevistas y sketches— ve interrumpida una carrera que parecía blindada. A sus 56 años, el neoyorquino se enfrenta al mismo interrogante que Colbert: ¿es la risa un lujo demasiado caro en la era Trump?