La CBS cancela a Stephen Colbert 

El presentador de 'The Late Show', Stephen Colbert.

Stephen Colbert es el último damnificado del progresivo desmantelamiento del formato del 'late night' en EEUU. La cadena CBS ha anunciado este viernes que pondrá fin a The Late Show en mayo de 2026, coincidiendo con el final de la próxima temporada. Según la cadena, se trata de una decisión "puramente financiera", tomada en un “contexto difícil” para este tipo de formatos. Sin embargo, la sombra de la política sobrevuela el adiós del que ha sido el programa más visto de su franja durante años.

“No me van a sustituir. Todo esto va a desaparecer", comentó el propio Colbert durante la emisión del programa, confirmando en directo lo que él mismo supo la noche anterior. Lo hizo con tono calmado, sin perder las formas, pero sin disimular la sorpresa: "No solo es el final de nuestro programa, es el final de The Late Show en CBS", comentó el presentador.

La cadena, en un comunicado, ha querido dejar claro que la cancelación del programa "no está relacionada en modo alguno con el rendimiento del programa, su contenido u otros asuntos que pase en Paramount", pero ese texto deja más preguntas que respuestas, ya que esos otros asuntos mencionados de pasada remiten, inevitablemente, a la inminente adquisición del grupo mediático por Skydance Media, cuyo CEO, David Ellison, mantiene una relación afín con Donald Trump, objetivo habitual de los chistes de Colbert.

Skydance, Trump y el humor incómodo



Paramount Global, matriz de la cadena CBS y de Comedy Central (la otra gran casa del humor político en EEUU), pasará en breve a manos de Skydance Media, una productora de cine y televisión clave en Hollywood. Al frente de la operación está David Ellison que, según Variety, es alguien “fascinado por las ideas políticas de Donald Trump”. El mismo Trump al que Colbert ha machacado noche tras noche en sus monólogos desde que llegó a la Casa Blanca en 2016. El mismo al que también ha señalado sin rodeos Jon Stewart, el presentador de The Daily Show y que, curiosamente, es otro de los nombres que parecen estar en el punto de mira de los nuevos responsables del grupo mediático.

De hecho, el senador demócrata Adam Schiff, invitado al programa la noche en la que se ha sabido que se cancelará el programa, ha apuntado en sus cuentas de redes sociales a posibles interferencias ideológicas. "Si Paramount y CBS han cancelado The Late Show por motivos políticos, el público tiene derecho a saberlo. Y se merece algo mejor", ha escrito en un menaje publicado en X (antes Twitter).

Tampoco ayuda que, hace solo quince días, Paramount aceptase pagar 16 millones de dólares a Donald Trump para zanjar una demanda por la entrevista a Kamala Harris que CBS emitió durante la campaña de las presidenciales en el programa 60 Minutes, que el entonces candidato republicano denunció por considerar que lo habían difamado. Pese a que se cerró un acuerdo extrajudicial, el pago alimentó los rumores sobre un cambio de rumbo editorial con la inminente llegada de nuevos dueños.

Desde hace años, las grandes cadenas han ido retirando piezas del engranaje nocturno. CBS ya había cancelado After Midnight, su programa posterior al Late Show, y otras como NBC han reducido a cuatro las noches de emisión de sus presentadores estrella. La franja se ha ido desangrando por una combinación de costes elevados, nuevos hábitos de consumo y una audiencia juvenil que ha emigrado a TikTok y YouTube.

Los datos lo confirman. Aunque The Late Show lidera con 2,4 millones de espectadores, Jimmy Kimmel Live! apenas alcanza los 1,7 millones, y The Tonight Show de Fallon cae por debajo del 1,2. Seth Meyers se queda en los 900.000, y The Daily Show ronda el millón, con cifras modestas incluso entre los jóvenes. Solo Gutfeld!, en Fox News y en una franja más temprana, ha conseguido darle la vuelta al marcador con más de 3,2 millones de fieles y un discurso alineado con el conservadurismo mediático dominante.

En este contexto de repliegue general, la decisión de CBS desconcierta aún más. No solo por cancelar al líder, sino por hacerlo sin anunciarlo en los clásicoos upfronts, donde las cadenas estadounidenses suelen anunciar las novedades de sus parrillas y los programas que se caen de ellas para atraer inversiones en publicidad. David Letterman, el mítico presentador al que Colbert sustituyó, se despidió a lo grande en un evento de este tipo. El histórico Johnny Carson, presentador de The Tonight Show, también. A Stephen Colbert, en cambio, se le ha abierto la puerta de atrás sin una despedida a altura. Oficialmente por motivos económicos. Extraoficialmente, porque la sátira no encaja en estos tiempos.