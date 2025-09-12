Un periodista da el pésame a Trump por la muerte de su amigo Charlie Kirk y su respuesta hace hasta dudar de si no es IA

El asesinato del comunicador e influencer Charlie Kirk ha sacudido todo EEUU. El país recibió atónito la noticia de que la importante figura social del movimiento trumpista había sido disparado en el cuello durante una charla en la Universidad de Utah. Minutos más tarde se certificaba su muerte, que tiñó al país de luto y, especialmente, a Donald Trump.

El presidente, de quien era muy cercano Charlie Kirk, rápidamente anunció el luto nacional, mandando ondear las banderas a media asta y adelantando que otorgaría al influencer de 31 años los máximos honores póstumos del país.

Desde la noche del miércoles se han sucedido las noticias, hasta la detención este viernes del principal sospechoso, celebrado y anunciado por Donald Trump. El presidente no ha dejado de recibir mensajes de cariño por la pérdida de una persona que reconoció muy querida por él.

Por ello no sorprende que este viernes un periodista en la Casa Blanca haya querido darle el pésame y preguntarle cómo está sobrellevando estos difíciles momentos. Una cortesía que ha desviado Trump con una respuesta del todo inesperada. Sí, incluso hablando de él.

El vídeo publicado por el periodista estadounidense Aaron Rupar muestra una escena tan extraña que hay comentarios de gente preguntándose si no sería un vídeo hecho con IA. Pero no.

En respuesta al periodista, Trump admite "creo que lo llevo muy bien", para acto seguido cambiar radicalmente de tema.

Sin dar pie a más preguntas, Trump prosigue, en mitad de su intervención en los interiores del complejo de la Casa Blanca: "Y, por cierto, ahí mismo se ven todos los camiones. Acaban de empezar la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, algo que llevan intentando conseguir unos 150 años. Y será una belleza. Será una estructura absolutamente magnífica".