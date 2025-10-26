Dedica más de 48 años en crear la colección privada más grande de su tipo en el país y vende todo su esfuerzo por casi 50.000 euros

Durante casi medio siglo, el danés Hans Kloster dedicó su vida a una pasión: reunir minerales de todos los rincones del mundo. A sus 81 años, y tras invertir más de 1,2 millones de coronas danesas, decidió poner fin a esa aventura y vender su tesoro: una colección de más de 13.000 muestras que incluye 4.000 especies distintas.

Su comprador no podía ser otro que el Museo Danés de Historia Natural, que acaba de adquirirla por cerca de 50.000 euros, convirtiéndola en la mayor colección privada de su tipo incorporada jamás por la institución.

Hasta hace poco, el apartamento de Kloster en Frederiksberg, un distrito de Copenhague, albergaba 34 armarios repletos de piedras, cristales y fragmentos de la historia geológica del planeta. Hoy, esas vitrinas han pasado a los almacenes del museo, donde se preparan para ser catalogadas e incorporadas a su base de datos científica antes de finales de octubre.

“Me alegra profundamente que la obra de mi vida encuentre un hogar en el Museo de Historia Natural. Era el único lugar donde imaginaba que podía pertenecer”, declaró Kloster en un comunicado. El coleccionista, que no tiene herederos interesados en su trabajo, explicó que su decisión no respondía al dinero, sino al deseo de que su legado quedara en manos de quienes sabrán valorarlo. “Puedes tener toda mi colección por un precio simbólico”, había dicho meses atrás a un medio local.

El museo celebra la adquisición como un acontecimiento sin precedentes. Según el geólogo Michael Storey, la colección de Kloster añade más de 1.000 especies que antes no figuraban en los fondos del museo, elevando su cobertura de minerales conocidos en el mundo del 50 % al 70 %. “Es una incorporación única: amplía las posibilidades de investigación en campos que van desde el origen de la Tierra hasta los materiales del futuro”, subraya el investigador.

Además del valor científico, los responsables destacan su potencial expositivo, ya que muchas de las piezas poseen una estética espectacular. El museo planea diseñar en el futuro una muestra permanente que rinda homenaje tanto a la diversidad mineral como al compromiso personal de Kloster, que durante casi cinco décadas rastreó ferias, canteras y subastas en busca de ejemplares excepcionales.

“Lo más importante para mí era que los minerales siguieran contando historias y ayudaran a otros a entender la Tierra”, dijo Kloster. Su gesto convierte una colección privada en patrimonio público y cierra, con serenidad y gratitud, la vida de un hombre que hizo de su curiosidad una obra científica y casi poética.