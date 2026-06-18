Quevedo añade nuevas fechas a su gira después de agotar las entradas en dos minutos 

Se veía venir y así ha sido. Quevedo ha agotado en dos minutos todas las entradas para sus cuatro primeros conciertos anunciados, dos en Madrid y dos en Barcelona, en el marco de su gira El Baifo en 2027.

El artista canario ha añadido nuevas fechas: tres en el Movistar Arena de Madrid los 11, 14 y 15 de abril y el 17 de mayo; y otras tres en el Palau San Jordi de Barcelona los 3, 5 y 6 de julio, que se pueden adquirir ya en los mismos canales de venta que las anteriores.

Según han confirmado a EFE fuentes del entorno del artista, alrededor de 297.000 personas han intentado conseguir entradas la para la gira, que ha recibido algunas críticas por solo visitar dos ciudades españolas.

En ese sentido, el equipo de Quevedo ha explicado a EFE que estas fechas forman parte de la gira "peninsular" del artista, por lo que no se descarta que el cantante también ofrezca varios recitales en las Islas Canarias.

El nuevo disco de Quevedo, El baifo, es precisamente un homenaje a la cultura canaria, incluyendo sonidos típicos del folclore tradicional de las islas, y ha sido todo un éxito. De hecho, nueve de las 14 canciones del disco, entre ellas La graciosa junto a Elvis Crespo o Al golpito junto a la orquesta canaria Nueva Línea que lideran el ranking, continúan mes y medio después entre las 50 canciones más escuchadas de España en Spotify.

"YO TAMBIÉN QUIERO VERLOS A TODOS EN EL TOUR y esta etapa de EL BAIFO va a ser MUYYYY LARGA y habrá muchas más ocasiones para vernos por ahí, guapetones míos de mi corazón", comentó el propio Quevedo en sus redes ante la decepción de algunos fans sobre las pocas fechas disponibles para disfrutar de él en directo.

En lo últimos días se ha especulado con la posibilidad de que el artista esté preparando una residencia en Canarias, de la misma forma que hizo Bad Bunny en Puerto Rico. Se trata de una fórmula cada vez más extendida entre grandes estrellas como Adele, que construyó un estadio temporal en agosto de 2024 en Munich, o Shakira, que hará lo propio en septiembre y octubre en Madrid. Otros como Harry Styles, que dará doce conciertos en el estadio de Wembley en Londres, también han apostado por el formato de gira corta, concentrando un gran número de recitales en pocas ciudades.