Residente, Rawayana y Carin León triunfan en la pregala de los Premios Grammy

El rapero puertorriqueño Residente, la banda venezolana Rawayana y el mexicano Carin León triunfaron en las categorías latinas durante la pregala de los Grammy en los que Beyoncé, Charli xcx y Kendrick Lamar recibieron sus primeros galardones.

René Pérez Joglar, conocido musicalmente como Residente, ganó el Grammy a mejor álbum de música urbana, imponiéndose a otros proyectos como 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', de Bad Bunny; 'Rayo', de J Balvin; 'FERXXOCALIPSIS', de Feid, y 'Att.', Young Miko.

'LAS LETRAS YA NO IMPORTAN', lanzado en marzo de 2024, supone el primer proyecto de larga duración en solitario tras casi siete años en el que regresa a la fórmula del hip hop latino. Este es el segundo Grammy que rememora la trayectoria profesional de Residente tras imponerse hace siete años en la misma categoría con su álbum 'Residente'.

La banda venezolana Rawayana se alzó este domingo con el premio Grammy a mejor álbum latino de rock o alternativo con el álbum '¿Quién trae las cornetas?'. "Los Rawa se acaban de ganar un Grammy americano, que viva Venezuela en esta mierda", dijo el vocalista Alberto Montenegro tras leer un discurso compuesto de canciones venezolanas.

La banda de cuatro miembros fundada en 2007 se impuso en esta categoría en la que competía junto a 'Compita del Destino', del mexicano El David Aguilar; 'Pa Tu Cuerpa', del cubano Cimafunk; 'Autopoiética', de la chileno-mexicana Mon Laferte; y 'GRASA', de la argentina Nathy Peluso.

Por su parte, el cantante de regional mexicano Carin León se alzó con el primer Grammy de su carrera, a mejor álbum de música mexicana gracias a 'Boca Chueca, Vol. 1'. Este es el material en el que el cantante experimentó con géneros diversos que incluyen el rock, country, pop y regional mexicano que contaba con colaboraciones con artistas internacionales como Leon Bridgers, o exponentes como Pepe Aguilar, Panteón Rococó.

También 'Bemba colorá', de Gloria Estefan, Mimy Succar y Sheila E., se coronó este domingo como la mejor actuación de música global: "Este tipo de música no se puede escribir sin la diversidad de países como Venezuela, Perú, Colombia o Bolivia", dijo Sheila E. tras recoger el premio.

Beyoncé, Kendrick Lamar y Charli xcx a la carga

En la pregala de los Grammy, donde se entregan los galardones en categorías especializadas, Beyoncé, la artista más nominada de esta edición, se alzó con uno de los cuatro premios a los aspiraba en género country.

Pero el que mayor atención acaparó en este arranque fue el rapero californiano Kendrick Lamar, que se alzó con 3 galardones a mejor actuación de rap, mejor canción de rap y mejor video musical por su éxito 'Not Like us'.

La británica Charli xcx se llevó los primeros Grammy de su trayectoria profesional en esta pregala, con mejor grabación dance por '360'; y mejor álbum dance electrónico con 'brat'.

Otras de las voces más nominadas de la gala, la estadounidense Sabrina Carpenter, ganó el premio a mejor actuación pop en solitario por 'Espresso'.

El expresidente estadounidense Jimmy Carter, fallecido el pasado 29 de diciembre, recibió un Grammy mejor grabación de audiolibros, narraciones y cuentos por 'Last Sundays In Plains: A Centennial Celebration'.

En cuanto a los españoles nominados, 'Pepito y Paquito', las grabaciones inéditas de Paco y Pepe de Lucía, no lograron el Grammy a mejor álbum histórico inéditas de ambos artistas. Tampoco Michel Camino y Tomatito en la carrera por el Grammy a mejor álbum de jazz latino, ni Antonio Rey a mejor álbum de música global.

La pregala de los Grammy comenzó y se centró en un homenaje a los afectados por los devastadores incendios de Los Ángeles, que se cobraron la vida de 29 muertos y más de 16.000 estructuras destruidas, y pasará a la historia de EE.UU. como uno de los desastres naturales más costosos.