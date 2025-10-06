Robbie Williams se ve obligado a cancelar un concierto por temor a un atentado

Imagen de archivo de Robbie Williams durante su actuación en la Final de la Copa Mundial de Clubes 2025 en julio de 2025.

El cantante Robbie Williams, inmerso en su gira Britpop, ha suspendido su concierto programado para este martes en Estambul (Turquía) por temor a una amenaza terrorista. Según recoge The Mirror, la decisión la ha tomado la compañía responsable del concierto que iba a tener lugar en el puerto deportivo de Atakoy.

"Lamento profundamente no poder actuar en Estambul la semana que viene. Las autoridades municipales han cancelado el espectáculo por motivos de seguridad pública. Lo último que querría hacer es poner en peligro la seguridad de mis fans; su seguridad es lo primero", comunicó Williams a través de sus redes sociales.

El concierto coincidía con el segundo aniversario de los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre, donde fallecieron 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. Williams ha querido mandar un mensaje de cariño a todos los fans que se habían trasladado a la ciudad, ya que, además, se trataba del fin de gira.

"Estábamos muy emocionados de tocar en Estambul por primera vez, y elegimos la ciudad a propósito como el último concierto de la gira BRITPOP. Terminar esta épica serie de fechas frente a mis fans turcos era mi sueño, dada la estrecha conexión que mi familia tiene con este maravilloso país", ha escrito en relación a la ascendencia turca de su pareja, Ayda Field-Williams.

"A todos los que en Estambul querían unirse a los 1,2 millones de personas que han compartido con nosotros esta fenomenal gira este año, les pido disculpas profundamente. Estábamos deseando que llegara este espectáculo, pero la decisión de cancelarlo fue ajena a nuestra voluntad", ha concluido en su comunicado.

La cancelación llega en un momento en el que incluso el Ministerio de Exteriores británico está recomendando a sus ciudadanos no visitar Turquía llegando a advertir que el seguro de viaje podría quedar invalidado si viajan en contra de los consejos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO).