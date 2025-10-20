Rosalía comparte un fragmento de su disco y hace un importante anuncio

Rosalía en el desfile de Schiaparelli en la semana de la moda de París.

El R4 o Lux, como ya han bautizado sus seguidores tras las distintas teorías y rumores es inminente. Rosalía ya ha activado toda la maquinaria para este nuevo disco y, aunque sus fans llevaban meses con rumores y siguiendo muy de cerca desde sus conjuntos a todas y cada una de sus publicaciones en redes sociales, ahora es ella misma la que está lanzando pistas.

Después de compartir la semana pasada en su perfil de Substack una partitura llamada Berghain, que rápidamente se viralizó en redes sociales donde muchos músicos se apresuraron a interpretarla, y de protagonizar unas imágenes promocionales en los cines Callao de Madrid, en la que aparecía su rostro sobre una partitura y un misterioso símbolo, ha compartido ella misma un fragmento de este nuevo trabajo.

Este domingo, Rosalía ha compartido a través de stories lo que apunta a ser un fragmento de una de las canciones de este nuevo trabajo, donde la música clásica y orquestal va a tener un peso importante.

En el fragmento, la catalana está escuchando a una orquesta tocar parte de su disco en el Battersea Arts Centre de Londres en lo que parece parte del proceso de grabación del trabajo.

Además, la autora de temas como Malamente o Sakura aparece visiblemente emocionada y mordiendo un rosario, algo que sustentaría las teorías de sus fans de que este trabajo va a tener una importante carga religiosa o sacra.

Poco después de compartir este vídeo y desatar la locura entre sus seguidores, Rosalía citaba a sus fans este lunes a las 20:45h en su perfil de TikTok para una retransmisión en directo.

Algunos han pensado ya en que va a ser la presentación del disco oficial, como ya hizo con Motomami, cuando llevó a cabo en la red social una interpretación en directo íntegra de este nuevo trabajo, mientras que otros apuntan a que adelantará algunos detalles y hará un directo hablando con sus seguidores.