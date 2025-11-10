Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rosalía deja claro con una palabra lo que piensa de la Inteligencia Artificial
La artista ha dado una entrevista a 'El País Semanal' para hablar de 'Lux' 

Uxía Prieto
Rosalía, en Los40 Music Awards el pasado viernes

Rosalía ha sido la protagonista del fin de semana tras el lanzamiento de su cuarto disco, Lux. El nuevo álbum de la artista no solo ha conquistado a la crítica, sino que el público también lo ha respaldado, obteniendo uno de los mejores debuts del año a nivel global en las plataformas de streaming

La catalana ha dejado claro en las entrevistas que está dando durante la promoción de Lux que hacer este disco ha sido un proceso largo y minucioso para el que necesitó aislarse durante varios meses y que, probablemente, no se podrá repetir de la misma forma. 

En la entrevista publicada por El País Semanal este domingo, Rosalía también ha insistido en que es un disco humano y ha dado su opinión sobre la Inteligencia Artificial en industrias creativas como la música.  

"Hay una intención muy clara de hacerlo todo desde lo humano, muy humano hecho por humanos, tocado por humanos. Si hay un elemento más electrónico es solo para apoyar, como textura. La IA es inexistente en este disco", explicó la artista, que reconoce que por un momento sintió curiosidad sobre cómo respondería la Inteligencia Artificial.

De hecho, ella y su equipo probaron a pedir a una de estas herramientas cómo escribía un verso. "El resultado fue absolutamente decepcionante. Muy interesante la IA, pero de momento este disco está hecho por humanos", defendió Rosalía durante la entrevista. 

En Lux la catalana ha hecho un esfuerzo para huir de la música viral de consumo rápido, estructurando su disco en cuatro movimientos que tienen en común la música orquestal y la espiritualidad que atraviesa el álbum desde Sexo, violencia y llantas hasta Magnolias, donde Rosalía canta sobre su propio funeral. 

El primer single del disco, Berghain, ha sido todo un éxito desde que se lanzó acompañado de su videoclip, y los fans están expectantes por saber si Reliquia, canción que publicó por error y que interpretó el pasado viernes en Los40 Music Awards, es el siguiente tema del álbum en tener acompañamiento visual. 

