Rosalía estrena canción por sorpresa de su disco 'Lux': así suena y esta es la letra de 'Reliquia'
La cantante lo ha vuelto a hacer y ha dejado a (casi) todo el mundo boquiabierto con el lanzamiento de uno de los temas de su nuevo álbum.
Rosalía no quiere pasar desapercibida. Quiere impactar, quiere que sus fans e incluso los que no lo son esperen cada canción, cada videoclip, cada acción o cada detalle como agua de mayo. Y lo cierto es que lo está consiguiendo con Lux, un disco rompedor que incluye canciones en nada más y nada menos que 13 idiomas.
La cosa empezó con el caos de Callao, pero fue mejorando con Berghain, un tema que comienza en alemán y que definitivamente no deja indiferente a nadie, seas o no seguidor de la catalana. Días y muchas teorías después, Rosalía pasó por Popcast, el podcast de The New York Times, y para su entrada sonó el comienzo de una canción de la que nada se sabía hasta entonces.
No parece casual la elección porque Rosalía, que ha vuelto a sorprender porque así es ella, estrenó por sorpresa el segundo single de Lux y la canción no es otra que la que sonaba al hacer su entrada en el podcast. Se llama Reliquia, que por cierto es muy viajera porque va de Jerez a Roma, sigue en Barcelona, se traslada a París, luego a Los Angeles, después a Milán y más tarde a Reino Unido, Washington, Bangkok, Madrid, México, Berlín, Granada, Puerto Rico, Buenos Aires, Japón, Marrakech y Florida. Vamos, que se da un buen paseo por el mundo. Habrá que esperar a ver con qué nos sorprende en el videoclip.
Letra de 'Reliquia'
Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma
Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona
Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA
Los heels en Milán, la sonrisa en UK
Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy, ooh
Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté
Seré tu reliquia
Soy tu reliquia
Seré tu reliquia
Perdí la fe en DC, y la amiga en Bangkok
Un mal amor en Madrid, y en México el
blunt
La mala hostia en Berlín y el arte еn Graná'
En PR nació el coraje, pero еl cielo nació en Buenos Aires
En Japón lloré y mis pestañas deshilé
Y en la ciudad de Cristal fue que me trasquilé
Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también
La pureza está en mí y está en Marrakech
No, no, no soy una santa pero estoy blessed
Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy, ooh
Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté
Seré tu reliquia
Soy tu reliquia
Seré tu reliquia
Huyendo de aquí, como hui de Florida
Somos delfines saltando, saliendo y entrando
En el aro escarlata y brillante del tiempo
Es solo un momento, es solo un momento
Mar eterno y bravo, la eterna canción
Ni tiene salida ni tiene mi perdón