Rumba, balada y ópera en latín: Rosalía adelanta fragmentos de las canciones de 'Lux'
Rumba, balada y ópera en latín: Rosalía adelanta fragmentos de las canciones de 'Lux'

La cantante ha presentado segundos de canciones como 'Sexo, Violencia y Llantas', 'La rumba del perdón' o 'Sauvignon Blanc', parte de su próximo trabajo en el podcast 'Podstar' de 'The New York Times'.

Rosalía en el pódcast de 'The New York Times' 'Podstar'.YouTube

La cuenta atrás para Lux ha empezado. A falta de una semana para el lanzamiento del cuarto disco de Rosalía, poco a poco se van conociendo detalles de este trabajo, que la propia artista ha confesado que está muy influenciado por la "mística femenina" y las vidas de "santas de todo el mundo" y que ha compuesto en 13 idiomas.

Después de publicar Berghaintras la primera listening party en Ciudad de México, algunos de los asistentes han compartido casi a modo de versículo bíblico algunas de las letras de este trabajo que repartió a modo de flyers. Pero también se ha publicado el pódcast Podstar de The New York Times, donde ha hablado largo y tendido de este nuevo disco y ha adelantado algunos fragmentos de canciones.

Al principio del formato, Rosalía entra en el plató con una canción no identificada, con una base de cuerdas que dice "perdí mis manos en Jerez". Tras esta, al hablar del misticismo que ha impregnado su trabajo, introduce un fragmento de la canción que abre el disco Sexo, Violencia y Llantas, que reza con una melodía épica con base electrónica y de cuerdas lo siguiente: "Quien pudiera, venir de esta tierra, entrar en el cielo y volver a la tierra, que entre la tierra, la tierra y el cielo, nunca hubiera suelo".

Otra de las canciones compartidas ha sido Dios es un stalker, con un ritmo caribeño mezclado con rumba en el que se mezclan violines con contrabajo y palmas flamencas, cuya letra dice: "En tus sueños, cazadora, una sniper, francotiradora. La culpable, la que te sube la adrenalina, doblo contigo todas las esquinas". Esta canción abre el tercer movimiento del disco, siendo la número 10.

También ha compartido Sauvignon Blanc, una canción que, según ha detallado está inspirada en Santa Teresa de Jesús, en la que dice: "Yo beberé Sauvignon Blanc a tu lado, mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado, en el fondo se hundió". Según ha detallado, esta canción, una balada épica a piano con base de violines, se ha visto influida por la mística española "por despojarse de todo lo material". "Aparentemente ella venía de una familia de dinero y decidió desprenderse de todo lo material y llevar ese tipo de vida", ha señalado.

Siguiendo el toque operístico de Berghain, también ha compartido Mio Cristo, en la que aparentemente vuelve a cantar lírico, con orquesta, pero esta vez en latín. 

La catalana ha compartido también un fragmento de La rumba del perdón, canción que interpreta junto a Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz y que es, como su nombre indica, una rumba catalana que podría beber de sus trabajos más flamencos en El Mal Querer, aunque resuena la épica de la orquesta de fondo. "Toíto te lo perdono (nonaino nonaino nonaino nonaino na)", canta ella junto a las coristas.

Por último, ha compartido un fragmento de La Perla, donde colabora con el grupo mexicano Yahritza y su Esencia, también con un sonido orquestal y épico casi de banda sonora cinematográfica. La letra dice así: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidao".

