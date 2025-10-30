Rosalía cuenta cómo ha escrito canciones en 13 idiomas en 'Lux': "Es mucho de intuición"

Rosalía ha puesto la escena patas arriba con Berghain. La catalana ha sorprendido con el primer adelanto de su disco Lux con una canción de corte lírico, que la ha alzado en el puesto número 7 en Spotify a nivel global, y para el que ha contado con la Orquesta Sinfónica de Londres y, además, ha cantado en alemán.

Ahora la catalana ha contado que atreverse con un nuevo idioma, aunque ya había cantado en su catalán natal y en inglés, no es algo que haya hecho únicamente en esta canción. Rosalía ha contado en el podcast de The New York Times Popcast, que ha escrito canciones en 13 idiomas diferentes para este disco.

La motomami, que estuvo este miércoles en México en la primera listening party, reveló ante sus seguidores que había estado tres años componiendo este disco, un año solo dedicado a las letras.

"Si hice este disco es desde el amor y la curiosidad de querer aprender otras lenguas, de entender mejor al otro. Entendiendo mejor a los demás, puedes entenderte mejor a ti mismo y puedes querer y aprender cómo querer mejor", ha destacado la artista en el mencionado podcast.

Sobre cómo ha sido el proceso de componer en esta cantidad de lenguas, Rosalía ha destacado que lo primero ha sido comprender "cómo funcionan otras lenguas". "Es mucho de intuición, de 'ok, voy a escribir y ver cómo suena en otra lengua", ha empezado diciendo antes de revelar la herramienta que más ha utilizado.

"Google Translate y vemos esta palabra, cómo se dice esto y comprobarlo con un traductor, ¿esto tiene sentido? ¿Si rimo esto con esto tiene sentido? Si no lo tiene, lo reescribo. Un constante para delante y atrás. Estuve un año entero, únicamente dedicado a las letras", ha explicado.

La artista, que cuenta en el podcast, que hay versos en latín, ucraniano, alemán o siciliano recuerda que ha "perdido la cuenta" de la cantidad de intentos que tuvo con cada uno de ellos: "He tenido que hacerlas, grabarlas, releerlas, regrabarlas, reescribirlas, regrabarlas, reescribirlas... Juntar todas las piezas es como un puzzle". "Pertenezco al mundo, el mundo está tan conectado... ¿Por qué tendría que ponerme una venda en mis ojos? No tiene sentido", ha enfatizado.

Rosalía ha adelantado las canciones de este próximo trabajo en esta primera listening party en Ciudad de México, donde ha destacado que este proyecto está muy atravesado por el papel de las mujeres en el misticismo: "El disco está inspirado en mujeres, santas, en misticismo femenino por todo el mundo".

Aunque no se ha filtrado ningún adelanto, sí que algunos asistentes han compartido unos papeles tipo flyers que contienen algunos de los versos de este disco. En ellos se pueden leer frases como "No soy santa, pero estoy blessed", "soy tu reliquia, seré tu reliquia", "quien queda contigo se drena", "toíto te lo perdono", "mis Jimmy Choo te las tiraré" o "coge un trozo de mí".

Entre las reacciones de los seguidores que pudieron escuchar en primicia Lux hablan de que es un disco "impresionante", que la catalana "no tiene límites" y que es difícil elegir una única canción. Tras el encuentro, la cantante se reunió con el grupo mexicano Latin Mafia con los que fue a comer unos tacos.