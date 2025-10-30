Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Rosalía cuenta cómo ha escrito canciones en 13 idiomas en 'Lux': "Es mucho de intuición"
Cultura

Cultura

Rosalía cuenta cómo ha escrito canciones en 13 idiomas en 'Lux': "Es mucho de intuición"

La catalana ha concedido una entrevista con 'Popcast', el podcast de 'The New York Times'.

Marina Prats
Marina Prats
Rosalía en la Semana de la moda de París.Getty Images

Rosalía ha puesto la escena patas arriba con Berghain. La catalana ha sorprendido con el primer adelanto de su disco Lux con una canción de corte lírico, que la ha alzado en el puesto número 7 en Spotify a nivel global, y para el que ha contado con la Orquesta Sinfónica de Londres y, además, ha cantado en alemán. 

Ahora la catalana ha contado que atreverse con un nuevo idioma, aunque ya había cantado en su catalán natal y en inglés, no es algo que haya hecho únicamente en esta canción. Rosalía ha contado en el podcast de The New York Times Popcast, que ha escrito canciones en 13 idiomas diferentes para este disco.

La motomami, que estuvo este miércoles en México en la primera listening party, reveló ante sus seguidores que había estado tres años componiendo este disco, un año solo dedicado a las letras.

"Si hice este disco es desde el amor y la curiosidad de querer aprender otras lenguas, de entender mejor al otro. Entendiendo mejor a los demás, puedes entenderte mejor a ti mismo y puedes querer y aprender cómo querer mejor", ha destacado la artista en el mencionado podcast.

Sobre cómo ha sido el proceso de componer en esta cantidad de lenguas, Rosalía ha destacado que lo primero ha sido comprender "cómo funcionan otras lenguas". "Es mucho de intuición, de 'ok, voy a escribir y ver cómo suena en otra lengua", ha empezado diciendo antes de revelar la herramienta que más ha utilizado.

"Google Translate y vemos esta palabra, cómo se dice esto y comprobarlo con un traductor, ¿esto tiene sentido? ¿Si rimo esto con esto tiene sentido? Si no lo tiene, lo reescribo. Un constante para delante y atrás. Estuve un año entero, únicamente dedicado a las letras", ha explicado.

La artista, que cuenta en el podcast, que hay versos en latín, ucraniano, alemán o siciliano recuerda que ha "perdido la cuenta" de la cantidad de intentos que tuvo con cada uno de ellos: "He tenido que hacerlas, grabarlas, releerlas, regrabarlas, reescribirlas, regrabarlas, reescribirlas... Juntar todas las piezas es como un puzzle". "Pertenezco al mundo, el mundo está tan conectado... ¿Por qué tendría que ponerme una venda en mis ojos? No tiene sentido", ha enfatizado.

Rosalía ha adelantado las canciones de este próximo trabajo en esta primera listening party en Ciudad de México, donde ha destacado que este proyecto está muy atravesado por el papel de las mujeres en el misticismo: "El disco está inspirado en mujeres, santas, en misticismo femenino por todo el mundo".

Aunque no se ha filtrado ningún adelanto, sí que algunos asistentes han compartido unos papeles tipo flyers que contienen algunos de los versos de este disco. En ellos se pueden leer frases como "No soy santa, pero estoy blessed", "soy tu reliquia, seré tu reliquia", "quien queda contigo se drena", "toíto te lo perdono", "mis Jimmy Choo te las tiraré" o "coge un trozo de mí".

Entre las reacciones de los seguidores que pudieron escuchar en primicia Lux hablan de que es un disco "impresionante", que la catalana "no tiene límites" y que es difícil elegir una única canción. Tras el encuentro, la cantante se reunió con el grupo mexicano Latin Mafia con los que fue a comer unos tacos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 