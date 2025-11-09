Rosalía desvela su secreto para escribir un disco en 13 idiomas y nadie se espera cuál es su mayor aliado

Con el disco aún calentito, Rosalía no para de protagonizar titulares en los medios de comunicación. Esta vez, ha sido después de ofrecer una entrevista para el suplemento dominical El País Semanal, en la que ha hecho un recorrido por sus dos últimos años: se los ha pasado, literalmente, en su casa de Los Ángeles preparando Lux. Su nuevo trabajo va principalmente sobre su forma de entender la espiritualidad, con 18 temas en los que combina 13 idiomas distintos, y que está dando mucho de qué hablar.

Rosalía lo confiesa: "No los hablo y no es lo natural. No tengo un hebreo perfecto", refiriéndose a la dificultad que supone hacer canciones combinando más de una decena de idiomas. El periodista lanza, precisamente, esta cuestión a la estrella, que lo tiene claro: "Para empezar, es cuestión de vomitar y luego pulir. Sacar hacia fuera, escribir, hacer sketches: qué quiero decir, pulirlo".

Aun así, en todo el proceso ha tenido un aliado claro. Tal y como ella misma confiesa: la aplicación Google Translate. Aunque también ha reconocido que la herramienta no le ha sido suficiente y ha requerido la ayuda de algunos traductores. "Usaba Google Translate, o lo mandaba a un traductor, y le decía: 'Escucha y dime las maneras que tengo de decir estas cuatro frases", explica durante su conversación con el periódico español.

"Entonces, me daba opciones, tres, cuatro, y yo decía que ninguna, a nivel de métrica, fonética o musicalidad, funcionaba. Y lo rehacía: vale, no podré decirlo así, pues lo diré de este otro modo", relata la cantante catalana. En esta línea, continúa: "Otra forma era que yo les mandaba 20 opciones de palabras y preguntaba cómo podía decir eso en su idioma. Vale, tienes estas. Vale, esta funciona, pero no rima. Vale, cambio esta frase. Vale, vamos a colocarlo aquí. Era un puzle, un puzle eterno, ¿sabes?".

Aunque, también ha revelado otras formas. Claramente, nada es suficiente para escribir una pieza musical en 15 lenguajes combinados. "A veces intentaba también leer en otros idiomas, poesía escrita por estas santas que habitan el disco". "Ver su forma de escribir, intentar empaparme de todo esto. Había palabras que a veces venían. Y pensaba: viene esta palabra y por algo será. Vale, tal vez tiene un sentido, debo hacer algo porque debe decir algo", asegura.