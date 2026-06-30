Rosalía zanja las habladurías y marca un hito invitando a Karol G al escenario: "Es una leyenda"

La competencia o las comparaciones entre divas pop no son algo nuevo. De Britney Spears con Christina Aguilera a Rihanna con Beyoncé, las críticas sobre lo que lanza una primero y la otra, aparentemente, copia o las referencias que pueden utilizar unas y otras desatan auténticas batallas campales en redes sociales. Y, una de las más recientes ha sido la que confrontaba a Rosalía con Karol G.

Por ejemplo, algunos incluso hablaron de plagio o de imitar a la motomami por parte de la bichota en su hit Si antes te hubiera conocido, comparándolo con Despechá. Pero también a nivel estético, con sus uñas —con visitas a Dvine incluidas—, sus peinados y sus looks, como sucedió cuando la colombiana decidió teñirse el pelo de rojo como ya había hecho Rosalía en su era Motomami.

Esto llevó a que los fans de una y otra artista hablasen incluso hacia una supuesta enemistad, ya que a pesar de ser dos de las grandes artistas del momento, nunca han colaborado. Nada más lejos de la realidad.

Rosalía ha zanjado estos rumores invitándola a su concierto del Lux Tour en el Kia Forum de Inglewood (California, EEUU). Además, la catalana la ha presentado con un caluroso mensaje de bienvenida ante el público que la admiración que tiene por ella.

"Creo que no estáis preparados para la artista con la que voy a compartir escenario. Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota", dijo antes de fundirse en un abrazo junto a Karol G recibiendo una fuerte ovación del público. "Qué alivio conocerte. Ya nos conocíamos de antes, pero ahora se siente como un nivel completamente nuevo de amistad", le contestó la colombiana.

A pesar del revuelo que han generado las palabras de la catalana, no es la primera vez que muestran su admiración públicamente. "Tengo que ser honesta, no somos las artistas más cercanas. Yo tengo amistad con otras artistas femeninas de la música y con ella es algo como colegas de la industria, pero yo siento, o al menos creo yo, que hay una admiración de cada una de nosotras hacia la otra y un respeto de lo que hacemos", señaló Karol G en una entrevista en 2021.

Rosalía, aunque hasta ahora no había hablado públicamente de ella, sí que habló indirectamente en la gala Met 2024, en la que coincidieron: "Tengo demasiados amigos aquí, así que contenta de venir aquí y compartir con todos ellos. Pero sí, Karol está por aquí, Benito [Bad Bunny] está por aquí, un montón de amigos, la verdad".

La confesión de 'La Bichota' sobre uno de sus ex

Lo cierto es que, aunque no han colaborado juntas ni se espera que lo hagan próximamente, La Bichota fue la protagonista del ya tradicional confesionario que Rosalía lleva por el mundo de la mano de su Lux Tour, donde habló de uno de esos "perlas" a los que se había enfrentado. La catalana la animó recordando que estaba en un safe space y que se sacara "lo que quisiera que saliese de su pecho".

"Voy a confesarte algo. Estaba en una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Y eso siempre me pareció extraño, porque ¿quién no querría pasar esa fecha con la persona con la que está?", señaló entonces, generando revuelo del público sin aclarar si esta pareja fue alguno de los artistas como Anuel AA, Feid o el productor Ovy on the drums.

"Lo más curioso es que esto pasaba todos los años. Siempre había una excusa diferente. Con el tiempo, empecé a notar este patrón y de alguna manera me acostumbré, pero aún así me molestaba", señaló. "Para mí, incluso si a alguien no le gustan los cumpleaños, debería ser importante querer compartir ese momento con la persona que está a tu lado", intervino Rosalía.

Pero lo más impactante vino cuando relató qué sucedió en su último año, cuando tenían todo preparado para viajar durante su cumpleaños. "Teníamos todo listo para viajar y celebrar en otra parte del mundo, pero no terminó pasando. En la sala de espera del aeropuerto decidió que no", recordó la colombiana, quien admitió que eso le "hizo darse cuenta aún más de cuánto se había convertido ya en un patrón de falta de consideración".