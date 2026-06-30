Explica por qué a Pedro Sánchez no le podría pasar lo mismo que a Starmer en Reino Unido: "¿Por qué no se lo cargan?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, riéndose en el Congreso, con un vaso de agua en la mano.

La situación de Pedro Sánchez es única en Europa ya que es de los pocos presidentes del Gobierno que aguanta después de ocho años en el poder. Lo hace, eso sí, sin Presupuestos y con el Congreso pidiéndole la dimisión.

En Al Rojo Vivo, Carlos Cúe ha explicado por qué el caso de Sánchez y el de Keir Starmer no se parecen. Hay que recordar que Starmer ha dimitido como presidente de Reino Unido y como jefe del partido laborista.

Como recoge la experta en internacional de El HuffPost, Carmen Rengel, Starmer deja el cargo "aislado incluso por sus principales colaboradores en el gabinete y en la formación progresista".

Starmer deja el cargo con una generosa mayoría absoluta en el Parlamento. Lo echan los suyos a los dos años de mandato, que han visto en Andy Burnham, el popular alcalde del Gran Mánchester, la persona idónea para sucederle.

¿Quién podría echar a Sánchez?

Pero, ¿le podría pasar lo mismo a Sánchez en el PSOE? Ha señalado Cúe que no principalmente porque la militancia está con él: "Todo el mundo sabe, por eso no hay un caso Starmer, que si te pones a malas y les va hacer la rivalidad en serio, como lo hay con Starmer, pero es que con Sánchez no pasa eso".

"Sánchez, a pesar de su debilidad que es evidente, que alguien me diga que hay un candidato en el PSOE con más fuerza que él", ha sentenciado el periodista de El País sobre este asunto.

Antes, ha puesto de manifiesto que en Reino Unido, en el seno del partido laborista, está la creencia de que el exalcalde de Manchester es mejor candidato que Starmer, algo que no pasa en el PSOE donde las voces más críticas provienen del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del expresidente Felipe González, que ya ha pedido directamente la dimisión de Sánchez o la convocatoria de elecciones.