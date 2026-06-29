Feijóo propone una reforma electoral a la italiana, con un "plus de diputados" para el vencedor

El presidente del Partido Popular y jefe de la oposición ha estado este lunes de entrevista en las ondas de esRadio, en una entrevista con Jiménez Losantos en la que no solo ha agitado el fantasma de una injerencia electoral comprando a la ultraderecha las acusaciones de una intencionalidad de cara a una supuesta alteración del censo mediante la 'ley de nietos', que está enmarcada en las nacionalizaciones que permite la Ley de Memoria Democrática. Feijóo ha ido más allá de alinearse con una de las críticas más repetidas de la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ha planteado la necesidad de una reforma electoral.

Esos cambios a introducir no representan una novedad respecto a un viejo debate que ya afloró al calor del hundimiento del bipartidismo tras la irrupción de los cambios políticos llegados tras el movimiento 15-M. No obstante, cabe resaltar el marco en el que se propuso en dicha entrevista. "¿Y barajan una reforma de la ley electoral para evitar que esos grupos minoritarios vuelvan a tener esa sobrerrepresentación en el Parlamento?", le inquirió una tertuliana de 'Las mañanas de Federico'.

"Nosotros hemos planteado la necesidad de la reforma electoral", ha saltado a bocajarro Feijóo, montándose sobre la propia pregunta, para acabar admitiendo que "lamentablemente, no lo hemos hecho en el año 2011 cuando teníamos mayoría absoluta" —para una modificación de este calado es necesario contar con tres quintas partes de ambas cámaras legislativas y la última vez que ocurrió fue con el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy—. Y así ha sido como ha presentado una nueva propuesta por la que, por ejemplo, podrían pasar a gobernar sin depender de Vox en las próximas generales.

De la lista más votada en las municipales a premiar

El exmandatario gallego ha descrito esa propuesta como una reforma "de menos a más" con diferencias según la escala de la administración. "En el ámbito municipal no es necesario tocar nada, no es necesario tocar la Constitución, y decir que el alcalde es la lista más votada", ha indicado, desempolvando la vieja idea que puso sobre la mesa el PP, de cara a los comicios municipales de 2023, cuando el PSOE ya había perdido el empuje logrado en la cita de 2019.

"Eso automáticamente produce un efecto en todos los partidos minoritarios muy importante [no explica cuál] y el alcalde, además, se siente libre para aprobar planes generales de ordenación urbana, para dictar instrucciones en su ayuntamiento y no tener que salir, eh, pues buscando siempre la mayoría absoluta para poder gobernar", ha defendido Feijóo de una cuestión que ya venía defendiendo en el pasado. Y así ha sido cómo ha entroncado con una novedad que dice inspirarse en los modelos de Italia y de Grecia.

"Adicionalmente, en mi opinión, un partido que gana las elecciones [generales] tiene que tener un plus de diputados... modelo italiano, modelo griego, para facilitar la estabilidad. No hay ninguna duda", ha planteado el líder de los populares de una serie de cambios que se introdujeron en dicho países comunitarios, por la crisis de gobernabilidad derivada de la fragmentación política, en el caso del país de la bota, y enmarcado en la serie de reformas tras el shock económico de la crisis de 2008, en el caso heleno.

No obstante, Feijóo ha subrayado que a él le "gustaría una reforma más en profundidad", pero que es una cuestión "imposible" con "este partido sanchista". Con todo, el líder los populares no ha hecho mención alguna a que no solo necesitaría del PSOE de Pedro Sánchez para poder avanzar hacia una reforma de este tipo. Precisaría también de la que buena parte de las encuestas sitúan como la tercera fuerza en intención de voto y que dejaría de ser decisiva en este escenario: Vox.

También cabe recordar que a lo largo de la historia democrática española, el PP se ha valido de alianzas con fuerzas independentistas o nacionalistas, como fue el caso de la antigua Convergència i Unió (CiU) en el Pacto del Majestic.

¿Cómo funcionan los modelos electorales italiano y griego?

Tras un primer intento en 2016 de cambiar el número de senadores italianos, el referéndum que se cobró la cabeza del centroizquierdista Matteo Renzi, la ciudadanía italiana acabó dando su visto bueno a una reforma aún más ambiciosa. Se redujeron los diputados de 630 a 400, mientras que los senadores bajaron de 315 a 200. Ese cambio histórico está acompañado de un nuevo debate estos días.

La primera ministra Giorgia Meloni, cuyo Hermanos de Italia se está viendo desplazado por la irrupción de una nueva fuerza populista de derechas —Futuro Nacional, de l exgeneral Roberto Vanacci—, ha puesto sobre la mesa una reforma electoral que incluya ese plus de diputados que también propone Feijóo para España. ¿Cómo funcionaría este instrumento? Si un partido —o coalición— logra más del 42% del voto tanto en el Congreso como en el Senado italianos, automáticamente recibiría 70 diputados y 35 senadores.

En Grecia, entre 2004 y 2019, funcionó un sistema sustentado en una premisa básica. Aquel que obtuviese la mayoría de votos, recibiría automáticamente una cantidad de 50 diputados, de un hemiciclo de 300 —el español tiene 350—. De esta forma, la mayoría se quedaba en 151. Pero en 2016, la coalición de izquierdas que gobernaba, la Syriza de Alexis Tsipras, impulsó su eliminación, aunque no afectase a los siguientes comicios de 2019. No revalidaron el Gobierno y la derecha de Nueva Democracia volvió a reintroducir el plus de diputados para el ganador, pero con cambios.

La bonificación de parlamentarios pasó a ser de una horquilla entre 20 y 50 escaños para el partido más votados, pero eso sí, en proporción segundo al número de sufragios que haya recabado. Esos 20 escaños adicionales requerían de obtener, al menos, el 25% de los votos. Para lograr el máximo del bonus, el medio centenar de diputados, habría que hacerse con el 40% de los votos.