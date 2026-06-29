Roberto Brasero: "Recuerdo con emoción el 5-1 a Dinamarca en México 86 con aquellos 4 goles de Butragueño"

Roberto Brasero se mete todos los días en la casa de millones de personas. El hombre del Tiempo de Antena 3, un título casi a la altura de un Mundial de Fútbol porque, como sucede con este trofeo, muy pocos lo tienen.

Reconocido futbolero, Brasero se suma a los rostros de Las 10 del Mundial recordando el Mundial de España de 1982 y "un abuelete en el palco del Bernabéu" que celebraba la victoria de su equipo que resultó ser Sandro Pertini, el presidente de la República italiana.

Es de los que prefiere ver el fútbol acompañado, de los enamorados de Brasil en los mundiales y de los que se acuerdan, como Paloma del Río, del mítico central alemán Franz Beckenbauer como uno de los mejores de la historia en este evento.

Y, como no podía ser de otra forma, Maradona sale a colación por el Mundial de México 1986 y el partido contra Inglaterra donde metió La Mano de Dios y el que muchos consideran el mejor gol de la historia de los mundiales.

Roberto Brasero GETTY

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

Un abuelete en el palco del Bernabéu celebrando la victoria de su equipo en el Mundial de España de 1982. Luego me enteré de que era Sandro Pertini, el presidente de la República italiana. Y luego me enteré de lo que era una república. En nuestro Mundial nos eliminaron demasiado pronto pero siguió teniendo interés con una final Italia–Alemania.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Recuerdo con mucha emoción cómo viví el 5-1 a Dinamarca en el mundial de México 86 con aquellos 4 goles de Butragueño… e indudablemente la final de Sudáfrica de 2010. ¡¡¡Cuando pudimos saber también los españoles qué se siente al ganar un Mundial!!!

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Acompañado de amigos siempre.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

Por los vídeos que he visto y lo que he leído, el Mundial de México 70.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

La canarinha. El Brasil de zico, Sócrates, el edén. Al menos a mí, aquel niño que veía el Mundial de España 82, me dejó entusiasmado.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Franz Beckenbauer.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

El de Maradona -que también me valía de respuesta a la pregunta anterior- contra Inglaterra en el estadio azteca en México 86. El de la mano no, el otro… Bueno, ¡¡los dos!!

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

La de quedar para verlo.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol?

Con mi hijo.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial

El gol anulado a Morientes en el Mundial de Corea 2002 cuando jugamos contra ellos porque supuestamente el balón había salido. ¡Aunque fue un escándalo el partido entero! ¡¡¡Una injusticia!!!