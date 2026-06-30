Carlos Lozano recuerda la polémica que vivió tras decir "no al machismo y no al feminismo"
"¿Tiene miedo de que vuelvan a calificarlo así?", le han preguntado en una entrevista en 'El País'.
El presentador del programa de televisión Amor.. ¡o lo que surja! en Telecinco, Carlos Lozano, ha dado una entrevista al diario El País en la que ha sido preguntado, entre otras muchas cosas, por el polémico momento que tuvo en 2019 durante el programa de Supervivientes.
"En Supervivientes fue criticado por decir 'no al machismo y no al feminismo'. ¿Tiene miedo de que vuelvan a calificarlo así?", le ha cuestionado el periodista Eneko Ruíz Jiménez.
Lozano ha recordado cómo fue aquella controversia: "Me pilló en una época muy mala, porque tuve una ruptura con quien ya sabemos -la actriz Miriam Saavedra- y estaba muy cabreado. Veía cosas muy injustas cuando se hablaba de mí".
"Si alguien miente, en lugar de tragármelas, como soy muy echado para adelante, de barrio humilde y con mi corazón, salto y te insulto en público. Seas hombre, mujer o extraterrestre, todos somos iguales, y por eso dije eso", ha añadido el también modelo madrileño.
Lozano ha reconocido que fue su "error" y que este vino porque tiene "un pronto jodido" con el que no puede "con las injusticias". "Me daba igual mi trabajo, y sabía que me podía perjudicar. Me pasé y pedí disculpas. Y claro que en España ha habido mucho machismo y ha estado muy normalizado en gente de mi generación", ha rematado el que también fuera presentador de Operación Triunfo.
Antes, el presentador de Mediaset también había opinado sobre si él se consideraba machista: "¡Yo, machista! Qué poco me conocen…. Pero lo importante es que sepan que no lo soy quien me conoce y en la calle".
Además, ha terminado de contestar diciendo que a él no le gusta presumir ni hablar de él, pero ha concluido haciéndolo: "Si comparas mi currículum con el de cualquier presentador y, como tú apuntas, tengo un carrerón".